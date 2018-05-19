Прощание с основательницей Театра.doc Еленой Греминой прошло в Москве

Церемония прощания с режиссером и драматургом Еленой Греминой состоялась в столичном храме Живоночальной Троицы в Хохлах, передает корреспондент РИАМО

На отпевании присутствовал сын Греминой Александр Родионов , близкие родственники семьи, актеры и студенты Театра.doc. Коллеги и близкие собрались у ворот храма задолго до начала мероприятия. На церемонии прощания присутствовало более 100 человек.

«Именно театр во главе с Леной порой для меня был спасением, и если не он, то казалось, что можно потеряться в этой жизни», — поделилась близкая подруга Греминой.

Актриса Тетра.doc Татьяна Владимирова отметила, что работа с Греминой была нескончаемой чередой спектаклей с безупречным языком.

«Даже человек, ничего не понимающий в искусстве и политике, понимал суть постановки. Лена создала всех нас», — добавила Владимирова.

Как сообщила семья драматурга, причиной смерти стала почечная и сердечная недостаточность.

«Гремина умерла в реанимации Боткинской больницы в Москве», — сказал Родионов.