Умерла драматург и режиссер «Театра.doc» Елена Гремина

Соосновательница московского «Театра.doc», режиссер и драматург Елена Гремина скончалась в больнице в возрасте 61 года.

О смерти Греминой рассказала в фейсбуке правозащитница Зоя Светова

"Сегодня утром в больнице умерла Лена Гремина. Гениальная, великая. Любимая. Это невозможно понять. И принять", — говорится в сообщении Световой.

Родственники Елены Греминой в беседе с «МБХ-Медиа» сообщили, что причиной смерти стали почечная и сердечная недостаточность.