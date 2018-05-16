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Умерла драматург и режиссер «Театра.doc» Елена Гремина
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Умерла драматург и режиссер «Театра.doc» Елена Гремина 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: Газета.Ru
Соосновательница московского «Театра.doc», режиссер и драматург Елена Гремина скончалась в больнице в возрасте 61 года.
О смерти Греминой рассказала в фейсбуке правозащитница Зоя Светова.
"Сегодня утром в больнице умерла Лена Гремина. Гениальная, великая. Любимая. Это невозможно понять. И принять", — говорится в сообщении Световой.
Родственники Елены Греминой в беседе с «МБХ-Медиа» сообщили, что причиной смерти стали почечная и сердечная недостаточность.
1 апреля от сердечного приступа скончался супруг Елены Греминой, художественный руководитель и основатель «Театра.doc» Михаил Угаров.
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Источник: Джигарханян госпитализирован Дмитрий Брусникин рассказал о назначении нового директора театра "Практика" Актриса Анастасия Патлай рассказала о болезни Елены Греминой
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