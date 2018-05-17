В оперном театре показали первый 3D-спектакль по эскизам 1945 года

В НОВАТе состоялась премьера балета «Золушка» — в постановке впервые используют объёмные цифровые декорации: изображения интерьеров проецируют на прозрачные экраны. При этом спектакль оформили по эскизам 1945 года — именно тогда поставили «Золушку» композитора Сергея Прокофьева . Хореографию Ростислава Захарова восстановил художественный руководитель балета Михайловского театра Михаил Мессерер

«Это или первое, или одно из первых решений использования подобных эффектов 3D в балетном театре [России]», — отметил хореограф. В Новосибирске такое оформление создали впервые.

Постановщики стремились сохранить атмосферу спектакля 1945 года, который был особенным: он помогал советским зрителям отвлечься от тягот войны и погрузиться в сказку. «Мы тоже надеялись сделать спектакль-праздник — неожиданный, интересный и абсолютно не будничный», — комментирует постановщик балета, народный художник Вячеслав Окунев , на официальном сайте НОВАТа.

73 года назад этот спектакль тоже был инновационным: на сцене установили гигантскую 120-метровую панораму, обеспечили эффектную смену декораций, использовали фейерверки. Михаил Мессерер пояснил, что, работая над восстановлением «Золушки», художники поставили себя на место Петра Вильямса и подумали, как бы он действовал, имея современные технические возможности.

В результате благодаря режиссёру мультимедиа Глебу Фильштинскому , который сотрудничает с лучшими театрами мира, артисты перемещаются в цифровых декорациях, как в настоящих комнатах.

Костюмы тоже созданы по эскизам Вильямса. Единственное, что позволили себе постановщики, — использовать некоторые современные материалы, которых в те времена просто не было.

На сцене получилась не совсем французская сказка: сам композитор Сергей Прокофьев отмечал, что представляет свой балет как «русскую Золушку елизаветинских времён». Его мнение учли в 1945 году: декорации Вильямса отсылали к интерьерам дворцов Петергофа и Павловска.

«Мне кажется, спектакль очень подходит этому театру, потому что он был открыт по окончании войны, и «Золушку» тоже сделали в 1945 году», — высказал мнение Михаил Мессерер. НОВАТ отметил день рождения 12 мая.

В новосибирском оперном театре «Золушку» ставили несколько раз, впервые — в 1964 году. Художники экспериментировали с декорациями и костюмами: так, в балете 2006 года Золушка приходила на бал в зелёном платье.

«Золушку» будут показывать до 19 мая включительно, все билеты на премьерные спектакли уже раскуплены: на момент подготовки материала свободными оставались три места в самом дальнем ряду по 2000 рублей. А уже 21 мая, в понедельник, на сцене оперного пройдет финал «Народной премии НГС», где первые лица города и герои наших публикаций наградят статуэтками 10 лучших, по мнению жителей города, компаний Новосибирска.

В пресс-службе НОВАТа отметили, что проекционное оборудование, которое закупили для спектакля, скоро используют для новых постановок (для каких именно — пока секрет). Это не первый пример использования современных технологий в театре при постановке классических произведений. К примеру, в конце марта в «Старом доме» показали обновлённого «Гамлета»: режиссёр сам переписал пьесу, и теперь актёры играют в клетке, на которую проецируют разные изображения и надписи. А многие диалоги заменили рэп-баттлами, тексты для которых артисты писали сами.