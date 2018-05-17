Самарский театр оперы и балета за сезон посетило 120 тысяч зрителей 

В репертуаре за этот сезон появились четыре новые постановки — детская музыкальная комедия «Волшебная лампа Аладдина», балетный дивертисмент «Grand pas Петипа», балет Цезаря Пуни «Эсмеральда», опера Жоржа Бизе «Кармен».
Оперный показал 194 спектакля, их посмотрели около 120 тыс. зрителей.
88 театральный сезон театр откроет 7 сентября недавней премьерой — оперой Жоржа Бизе «Кармен». Первым балетным спектаклем 9 сентября будет «Эсмеральда». На первую половину сезона запланировано две премьеры — опера «Джанни Скикки» и балет «Чиполлино».
Одним из важнейших событий 87-го сезона стало первое в истории Самарского театра выступление на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге 21 ноября. Это событие стало возможным благодаря личному приглашению художественного руководителя-директора театра Валерия Гергиева выступить со спектаклем «Леди Макбет Мценского уезда» в рамках абонемента «Шостакович».
Насыщенный сезон завершится оперой Джоаккино Россини «Севильский цирюльник» 31 мая. В спектакле заняты: Фигаро — Георгий Цветков, Бартоло — Ренат Латыпов, Розина — Ирина Янцева, Базилио — Георгий Шагалов, дирижер — Евгений Хохлов.