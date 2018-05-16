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Танцевальный концерт и ART-перформанс проведут в центре «Онежский» на Флотской улице
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Танцевальный концерт и ART-перформанс проведут в центре «Онежский» на Флотской улице 

Управа района Дмитровский города Москвы 3 часа назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
Специалисты Культурного центра «Онежский» на Флотской улице приглашают всех желающих на концерт хореографического коллектива Assemble и ART-перформанс, которые состоятся 16 мая. Гостей будут ждать к 18.00. Об этом сообщили в пресс-центре учреждения культуры.
«В программе — мастер-классы, аквагрим. Кроме того, в холле культурного центра откроется фотозона и будет организована выставка художественных работ участников хореографического коллектива Assemble. Экспозиция будет доступна до 18 мая», — говорится в сообщении.
В концерте также примут участие актеры Молодежного экспериментального театра МГИК «Мастерская Скорика», юные артисты Школы вокала Дины Мигдал и театра-студии «Окно».
Напоминаем, Культурный центр «Онежский» располагается по адресу Флотская улица, дом 25. (мю)
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