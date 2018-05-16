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Владивосток примет дальневосточный детский конкурс хореографического искусства «Первые шаги…»
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Владивосток примет дальневосточный детский конкурс хореографического искусства «Первые шаги…» 

Prim.News 3 часа назад
Он стартует 18 мая.
20 мая в 17:00 на сцене Дворца культуры железнодорожников пройдет гала-концерт дальневосточного детского конкурса хореографического искусства «Первые шаги…». Вход свободный.
Дальневосточный детский конкурс хореографического искусства «Первые шаги…» пройдет во Владивостоке уже в восьмой раз. Традиционно он посвящается Дню защиты детей. Ежегодно в конкурсе принимают участие больше 100 детских танцевальных коллективов со всего Дальнего Востока, с возрастом участников от четырех до 13 лет. Ребята показывают мастерство в классическом, эстрадном, народно-сценическом и современном танце. Конкурсный смотр пройдет 18-19 мая, а в гала-концерт 20 мая войдут самые яркие творческие номера, также состоится торжественное награждение победителей.
«Первые шаги» — младший брат другого конкурса «Танцевальный прибой», который мы проводим уже 25 лет, — рассказывает специалист краевого центра народной культуры Зоя Исакова. — Решили сделать отдельный конкурс для самых маленьких танцоров, аудитория молодела. Лучшие коллективы приезжают во всех уголков Приморья — Дальнереченска, Фокино, Партизанска, Находки, Лучегорска — география широкая. В жюри работают хореографы-профессионалы, преподаватели высшей категории, есть даже артисты Театра опера и балета. Оценивается техника исполнения, костюмы, музыкальный материал. Цель конкурса — заметить таланты с малых лет. Участие в гала-концерте — престижно, это обогащает жизнь не только детей, но и их родителей».
Организатор конкурса — государственное автономное учреждение «Приморский краевой центр народной культуры» при поддержке департамента культуры Приморского края.
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