Бутылка водки в гробу и другие страшные приметы, в которые верят артисты

Это объясняется, видимо, тем, что артисты — люди очень эмоциональные, да и вся их работа связана с проявлением эмоций, а значит, у них подвижная психика, нуждающаяся в подтверждении удачи и успеха разными способами.

Сцена и за сценой

Ни при каких обстоятельствах нельзя заглядывать артисту через плечо в зеркало, когда он гримируется или причесывается. Это одна из самых страшных примет — считается, что с актером, с которым так поступили, обязательно случится несчастье.

В театральных гримерках ни в коем случае нельзя рассыпать грим: это приведет к провалу спектакля.

На дверь гримерной запрещено вешать любые картинки и изображения.

Очень бережно следует обращаться с текстом пьесы: нельзя допустить, чтобы он упал. Если такое все же произошло — необходимо немедленно усесться на него, независимо от того, в каком месте он упал — на сцене, за сценой, на улице, в грязь или лужу… Посидев пару минут, нужно вытащить текст из-под себя, крепко зажав его в руке, и только после этого подниматься. Эту примету свято соблюдают все артисты.

Если артист принес в гримерку свое мыло — он ни за что не даст его коллегам: дурной знак. Мыло вообще запрещается выносить из гримерки.

Ни в одном театре нет гримерки под несчастливым номером «13».

Пьеса Шекспира «Макбет» считается мистической: известно много несчастных случаев, связанных с неуважительным отношением к пьесе. Поэтому в театрах нельзя ни напевать, ни насвистывать мелодии из этого спектакля, и вообще не позволяется произносить вслух слово «Макбет»: считается, что это может привести к закрытию театра.

Макбет и призрак Банко, картина Теодора Кассьерио. Источник: wikipedia.org Камера! Мотор!

Не менее суеверны и киноартисты, а также режиссеры. Они свято придерживаются целого ряда примет, которые выработаны временем.

Если артист играет покойника, он должен положить под подушку в гроб бутылку водки. После окончания съемок зловещей сцены надо вынуть бутылку и отдать коллегам, а они должны выпить водку за здоровье своего собрата, только что «восставшего из гроба». При этом сам артист-«покойник» пить не имеет права. И еще: после того как сцена отснята, нужно открыть глаза, посмотреть в камеру, улыбнуться и показать язык. Если оператор все это успешно снял — значит, с артистом ничего плохого не произойдет.

Получив гонорар за роль, артист должен дождаться премьеры фильма и только потом может тратить деньги. В крайнем случае, позволительно купить себе новую одежду, обувь или украшения, но носить все это можно только после первого проката фильма.

Самый главный запрет на съемочной площадке — нельзя садиться на стул режиссера! Недаром на спинке этого стула принято писать фамилию режиссера: это указывает на личную собственность. Если нарушить этот запрет — случится что-то нехорошее, и многие режиссеры уверяют, что не раз убеждались: примета работает.

На съемочной площадке никому нельзя грызть семечки: это грозит провалом фильма.

Знаменитый советский режиссер Леонид Гайдай , снимавший комедии, запрещал актерам смеяться на площадке. Он был уверен: если во время съемок смешно, значит, зритель юмора не уловит.

Суеверный шоу-бизнес

Источник: pxhere.com Николай Басков признается, что верит в приметы, особенно плохие. Однажды ему перебежала дорогу черная кошка, и артист обошел это место — пришлось сделать крюк чуть ли не в километр, он едва не опоздал на важную встречу, но предпочел не рисковать. Еще Басков очень расстроился, когда потерял золотой крестик, доставшийся ему от бабушки. Певец долго не мог решиться выйти из дома без фамильного оберега.

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