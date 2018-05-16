В Копенгагене стала балетом «Пиковая дама»

Двухъярусные нары в казарме, на которых спят русские офицеры, приветствие начальника лихим отданием чести «с пустой головой» — в новом балете англичанина Лайама Скарлетта «клюква» есть, куда же без нее. Но что гораздо важнее — есть собранная история (пусть и весьма условно русская) и набор отличных танцев.

Датский королевский балет, как и все большие классические компании в мире, занят постоянным поиском новых имен, новых хореографов, умеющих и желающих ставить спектакли на пуантах. Авторы современных опусов для босоногих танцовщиц рождаются каждый день, а вот человека, умеющего сочинить спектакль для классической труппы, найти адски сложно. Поэтому менеджеры театров ездят друг к другу на премьеры, и, как только появится кто-то умеющий разговаривать языком арабесков и фуэте, его тут же три дома на вечер зовут. 31-летний Лайам Скарлетт, пять лет назад оставивший карьеру танцовщика английского Королевского балета ради карьеры хореографа, уже поставил спектакли для двух главных английских трупп (Royal Ballet и English National), для New York City Ballet, театров в Осло, Майами и Сан-Франциско. Теперь пришел черед Копенгагена — и датской столице восходящая звезда английской хореографии (практически официальный титул Скарлетта) предложила постановку по повести Александра Сергеевича Пушкина.

В основе сюжета именно повесть, а не одноименная опера Чайковского. (Они, как мы помним, отличаются — и прежде всего финалом: у Пушкина Лиза вовсе не утопилась, а спокойно вышла замуж за «очень любезного молодого человека», а Германн, вместо того чтобы умереть, оказался в сумасшедшем доме.) Вероятно, именно поэтому композитор и дирижер Мартин Йейтс , которому было поручено создание партитуры для балета, собрал ее из множества произведений Чайковского, не довольствуясь мотивами только «Пиковой дамы». Он взял еще фрагменты из « Евгения Онегина » и «Орлеанской девы», «Опричника» и «Чародейки», добавил несколько мелких пьес — и создал довольно-таки размеренную партитуру. То есть вместо непрекращающейся бури надежд, отчаяния, сумасшествия в «Пиковой»-опере театр получил утихомиренную бытовую историю с редкими всплесками эмоций.

Лайам Скарлетт рассказывает эту историю последовательно, без прыжков во времени. Сначала на сцене Париж, игра в карты, где спускает состояние молодая еще Графиня ( Джейми Крэндалл ) и где граф Сен-Жермен (Самуэль Риз) предлагает ей помощь в обмен на сердечную благосклонность. Здесь — зеленый стол, натурально изображаемая раздача колоды и светская толпа, в едином порыве то устремляющаяся к центру действия, то замирающая неподвижно. Отчетливые злоба и ехидство (по отношению к проигравшей), прописанные в пластике толпы, напоминают те спектакли Бориса Эйфмана , где «светская чернь» третирует главных героев. Затем сцена моментально меняется и мы попадаем в казарму полвека спустя, где бедный офицер Германн (Александр Бозинов) ходит с какой-то книжкой в руках, в то время как его товарищи радостно режутся в карты.

Перестроения офицеров — одна из лучших сцен в спектакле. Настоящий хореограф всегда использует в постановке лучшие умения труппы; Датский королевский балет может похвастаться безупречным мужским кордебалетом, артисты которого отлично умеют вращаться и слегка вспархивать над сценой. И вот этот эпизод, в котором товарищи Германна впервые явлены публике — со всей юношеской беззаботностью, с готовностью оторваться от земли на секунду (или, что случается с военными, навсегда), — свидетельствует о несомненной чуткости Скарлетта к труппе, в которую его пригласили на постановку. В этой сцене все рядом — и несомненное веселье, и ясная отвага, и тут же мальчишеская способность к довольно злой шутке, когда специально для Германна его коллеги разыгрывают парижскую историю Графини (один из парней отчетливо кривляется, изображая светскую красавицу).

«Пиковая дама» вообще превращена Скарлеттом в историю о мальчишестве и неспособности взрослеть. Лиза (роль которой досталась Александре Ло Сардо) в этом спектакле слегка отодвинута в сторону. Девушка для Германна лишь способ проникнуть в дом Графини; он одержим лишь картами, не любовью. Их дуэт вполне формален, зато дуэт Германна и Графини откровенен настолько, что из-за неловкости хочется отвести глаза. Никакой эротики, упаси бог: мальчишка ползает у ног старой дамы, теребит ее платье, хватает за руки — недолюбленный ребенок, требующий игрушку, которой у него никогда не было. Графиня в абсолютном смятении ровно потому, что она очень взрослый человек — а тут она сталкивается с младенцем в мужском теле. И неловкость, и раздражение, и жалость — но, конечно, когда Германн достает пистолет, и смертельный испуг; кончается сцена по Пушкину.

Оставленная Лиза находит утешение в давнем своем поклоннике; жизнь идет своим чередом; в последней сцене Германн долго и пугающе мрачно сходит с ума в одиночной палате. «Пиковая дама» Скарлетта запомнится искусными массовыми танцами и этим отчаянным пластическим воплем героя, которому так и не удастся вырасти.

Копенгаген