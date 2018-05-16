Ургант Нина Николаевна 

Дата рождения: 4 сентября 1929 года
Место рождения: Луга, Ленинградская обл.
Знак Зодиака: Дева
Нина родилась в семье военного офицера, эстонца по национальности. Мама будущей актрисы была русской. Урганты постоянно переезжали из гарнизона в гарнизон. Когда Нине исполнилось 11 лет, началась война. Отец ушел на фронт, а они с мамой остались одни в городе Даугавпилс (Латвийская ССР), в который через несколько дней вошли немецкие войска. В одном из интервью Нина Николаевна вспоминала, что видела, как гнали на расстрел евреев, взрослых и детишек. Забыть их глаза актриса не сможет до сих пор. Самой Нине приходилось скрываться во время облав, прятаться от полицаев, чтобы те не угнали ее, как и многих других девушек, в Германию. Артистические способности Нина проявляла с раннего детства. В школе у нее даже была кличка «Нинка-артистка», потому что она принимала участие во всех творческих мероприятиях. После окончания войны Нина получила аттестат зрелости и поехала в Ленинград поступать в театральный институт. Ей удалось выдержать огромный конкурс и стать студенткой актерского факультета.
После окончания вуза в 1953-м году Ургант попала по распределению в Ярославский академический театр, но через год вернулась в Ленинград. Актрису пригласили работать на сцене театра Ленинского комсомола (ныне Театр Балтийский дом). В 1962 году перешла на службу в Театр имени А. С. Пушкина (ныне Александринский театр), в котором работала до недавнего времени. Она была звездой этой сцены и считается ее легендой.
Дебют Нины Ургант в кино состоялся в 1954 году. В фильме «Укротительница тигров» актрисе досталась роль отрицательной героини. С тех пор актриса сыграла более 50 ролей в кино и сериалах. Многие полюбились зрителям. После выхода картин «Сыновья уходят в бой» и «Белорусский вокзал», в 1974-м актриса получила Государственную премию СССР и звание Народной артистки.
Летом 2014 года в одном из интервью Нина Ургант призналась, что страдает болезнью Паркинсона. Актриса всеми силами с помощью родных старается сохранить рассудок и двигательную способность.
Личная жизнь Нины Ургант
Первым мужем актрисы был коллега по театру Лев Милиндер. В этом браке родился сын Андрей, который унаследовал фамилию мамы и в данный момент является также популярным артистом. От Андрея у Нины Николаевны есть внук Иван (известный шоумен) и внучка Мария (проживает в Нидерландах). От них четверо правнуков — Нина, Валерия, Эмир и Габриель.
На протяжении жизни актриса еще дважды выходила замуж. Ее избранниками были актер Геннадий Воропаев и балетмейстер Кирилл Ласкари.
Фильмография
1954 — Укротительница тигров
1955 — Двенадцатая ночь
1957 — Смерть Пазухина
1957 — Улица полна неожиданностей
1958 — Шли солдаты…
1959 — Шинель
1960 — Осторожно, бабушка!
1962 — Вступление
1963 — Знакомьтесь, Балуев!
1963 — Пока жив человек
1964 — Мать и мачеха
1964 — Чайка
1965 — Знойный июль
1966 — Дневные звёзды
1966 — Я родом из детства
1967 — Возмездие
1967 — Война под крышами
1968 — Люди как реки…
1969 — Гладиатор
1969 — Эти невинные забавы
1969 — Сыновья уходят в бой 1970 — Белорусский вокзал
1970 — Волшебная сила искусства
1971 — Могила льва
1974 — Мечтать и жить
1974 — Премия
1975 — На всю оставшуюся жизнь
1975 — Память
1976 — Вы мне писали…
1976 — День семейного торжества
1976 — Дни хирурга Мишкина
1976 — Длинное, длинное дело
1976 — Собственное мнение
1977-1979 — Открытая книга
1978 — Красавец-мужчина
1978 — Мальчишки
1979 — Девять дней и вся жизнь
1980 — Семейный круг
1981 — Девушка и Гранд
1981 — Танкодром
1982 — Вот опять окно…
1982 — Солнечный ветер
1984 — Время отдыха с субботы до понедельника
1984 — Лучшие годы
1985 — Воскресный папа
1985 — Подружка моя 1986 — Потерпевшие претензий не имеют
1987 — Запомните меня такой
1987 — Сказка про влюблённого маляра
1988 — Будни и праздники Серафимы Глюкиной
2004 — Улицы разбитых фонарей-6 2004 — Я тебя люблю
2006 — Русские деньги
2008 — Азиат
Документальное кино
1974 — Нина Ургант. Фильм-портрет
2004 — Планета Нины Ургант
2005-2007 — Как уходили кумиры
2009 — Нина Ургант. Быть достоверной
2009 — Нина Ургант. Три кошки и двое мужчин
2014 — Нина Ургант. Сказка для бабушки