Ургант Нина Николаевна

Дата рождения: 4 сентября 1929 года

Место рождения: Луга, Ленинградская обл.

Знак Зодиака: Дева

Нина родилась в семье военного офицера, эстонца по национальности. Мама будущей актрисы была русской. Урганты постоянно переезжали из гарнизона в гарнизон. Когда Нине исполнилось 11 лет, началась война. Отец ушел на фронт, а они с мамой остались одни в городе Даугавпилс (Латвийская ССР), в который через несколько дней вошли немецкие войска. В одном из интервью Нина Николаевна вспоминала, что видела, как гнали на расстрел евреев, взрослых и детишек. Забыть их глаза актриса не сможет до сих пор. Самой Нине приходилось скрываться во время облав, прятаться от полицаев, чтобы те не угнали ее, как и многих других девушек, в Германию. Артистические способности Нина проявляла с раннего детства. В школе у нее даже была кличка «Нинка-артистка», потому что она принимала участие во всех творческих мероприятиях. После окончания войны Нина получила аттестат зрелости и поехала в Ленинград поступать в театральный институт. Ей удалось выдержать огромный конкурс и стать студенткой актерского факультета.

После окончания вуза в 1953-м году Ургант попала по распределению в Ярославский академический театр, но через год вернулась в Ленинград. Актрису пригласили работать на сцене театра Ленинского комсомола (ныне Театр Балтийский дом). В 1962 году перешла на службу в Театр имени А. С. Пушкина (ныне Александринский театр), в котором работала до недавнего времени. Она была звездой этой сцены и считается ее легендой.

Дебют Нины Ургант в кино состоялся в 1954 году. В фильме «Укротительница тигров» актрисе досталась роль отрицательной героини. С тех пор актриса сыграла более 50 ролей в кино и сериалах. Многие полюбились зрителям. После выхода картин «Сыновья уходят в бой» и «Белорусский вокзал», в 1974-м актриса получила Государственную премию СССР и звание Народной артистки.

Летом 2014 года в одном из интервью Нина Ургант призналась, что страдает болезнью Паркинсона. Актриса всеми силами с помощью родных старается сохранить рассудок и двигательную способность.

Личная жизнь Нины Ургант

Первым мужем актрисы был коллега по театру Лев Милиндер . В этом браке родился сын Андрей, который унаследовал фамилию мамы и в данный момент является также популярным артистом. От Андрея у Нины Николаевны есть внук Иван (известный шоумен) и внучка Мария (проживает в Нидерландах). От них четверо правнуков — Нина, Валерия, Эмир и Габриель.

Фильмография

1954 — Укротительница тигров

1955 — Двенадцатая ночь

1957 — Смерть Пазухина

1957 — Улица полна неожиданностей

1958 — Шли солдаты…

1959 — Шинель

1960 — Осторожно, бабушка!

1962 — Вступление

1963 — Знакомьтесь, Балуев!

1963 — Пока жив человек

1964 — Мать и мачеха

1964 — Чайка

1965 — Знойный июль

1966 — Дневные звёзды

1966 — Я родом из детства

1967 — Возмездие

1967 — Война под крышами

1968 — Люди как реки…

1969 — Гладиатор

1969 — Эти невинные забавы

1969 — Сыновья уходят в бой 1970 — Белорусский вокзал

1970 — Волшебная сила искусства

1971 — Могила льва

1974 — Мечтать и жить

1974 — Премия

1975 — На всю оставшуюся жизнь

1975 — Память

1976 — Вы мне писали…

1976 — День семейного торжества

1976 — Дни хирурга Мишкина

1976 — Длинное, длинное дело

1976 — Собственное мнение

1977-1979 — Открытая книга

1978 — Красавец-мужчина

1978 — Мальчишки

1979 — Девять дней и вся жизнь

1980 — Семейный круг

1981 — Девушка и Гранд

1981 — Танкодром

1982 — Вот опять окно…

1982 — Солнечный ветер

1984 — Время отдыха с субботы до понедельника

1984 — Лучшие годы

1985 — Воскресный папа

1985 — Подружка моя 1986 — Потерпевшие претензий не имеют

1987 — Запомните меня такой

1987 — Сказка про влюблённого маляра

1988 — Будни и праздники Серафимы Глюкиной

2004 — Улицы разбитых фонарей-6 2004 — Я тебя люблю

2006 — Русские деньги

2008 — Азиат

Документальное кино

1974 — Нина Ургант. Фильм-портрет

2004 — Планета Нины Ургант

2005-2007 — Как уходили кумиры

2009 — Нина Ургант. Быть достоверной

2009 — Нина Ургант. Три кошки и двое мужчин

2014 — Нина Ургант. Сказка для бабушки