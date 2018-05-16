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Театральный центр «Свободный 24» покажет в мае четыре бесплатных спектакля
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Театральный центр «Свободный 24» покажет в мае четыре бесплатных спектакля 

Управа района Новогиреево 3 часа назад
Фото: Управа района Новогиреево
Театральный центр «Свободный 24» работает в районе Новогиеево при библиотеке № 96.
Спектакль «Восточная повесть» театра «Опыты драматических изучений» состоится в театральном центре 16 мая в 19.30. Спектакль создан по произведению Михаила Лермонтова «Демон» режиссёром Алексеем Гусаровым. «Восточная повесть» идет на «Свободном 24» уже не впервые, но каждый раз имеет у публики большой успех. Возрастное ограничение 16+.
Артисты театра «БЫ» представят новогиреевской публике спектакль «Такая тоска, такая нежность», созданный по рассказам Александра Вампилова режиссёром Михаилом Федоренко. Спектакль состоится в пятницу, 18 мая, в 19.30. Возрастное ограничение 12+.
«Весной вернусь» — так называется постановка по воспоминаниям Надежды Тэффи. Это моноспектакль актрисы Елены Капраловой, режиссер спектакля — Михаил Егоров. Зрители увидят его 23 мая в 20 часов. Возрастное ограничение 16+.
Последний спектакль мая называется «Телеграмма». Он пройдет на «Свободном 24» 24 мая в 20.00. Постановку по мотивам рассказов Аркадия Гайдара подготовили актёры театра «Опыты драматических изучений» и режиссёр Олег Михайлов. Возрастное ограничение 16+.
Это бесплатные представления, но чтобы попасть на них, нужно обязательно зарегистрироваться по ссылке.
Адрес библиотеки № 96: Свободный проспект, дом 24 (в шаговой доступности от станции метро «Новогиреево»).
Фото — Библиотека № 96.
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