Театральный центр «Свободный 24» покажет в мае четыре бесплатных спектакля

Театральный центр «Свободный 24» работает в районе Новогиеево при библиотеке № 96.

Спектакль «Восточная повесть» театра «Опыты драматических изучений» состоится в театральном центре 16 мая в 19.30. Спектакль создан по произведению Михаила Лермонтова «Демон» режиссёром Алексеем Гусаровым. «Восточная повесть» идет на «Свободном 24» уже не впервые, но каждый раз имеет у публики большой успех. Возрастное ограничение 16+.

Артисты театра «БЫ» представят новогиреевской публике спектакль «Такая тоска, такая нежность», созданный по рассказам Александра Вампилова режиссёром Михаилом Федоренко . Спектакль состоится в пятницу, 18 мая, в 19.30. Возрастное ограничение 12+.

«Весной вернусь» — так называется постановка по воспоминаниям Надежды Тэффи. Это моноспектакль актрисы Елены Капраловой , режиссер спектакля — Михаил Егоров . Зрители увидят его 23 мая в 20 часов. Возрастное ограничение 16+.

Последний спектакль мая называется «Телеграмма». Он пройдет на «Свободном 24» 24 мая в 20.00. Постановку по мотивам рассказов Аркадия Гайдара подготовили актёры театра «Опыты драматических изучений» и режиссёр Олег Михайлов . Возрастное ограничение 16+.

Это бесплатные представления, но чтобы попасть на них, нужно обязательно зарегистрироваться по ссылке.

Адрес библиотеки № 96: Свободный проспект, дом 24 (в шаговой доступности от станции метро «Новогиреево»).

Фото — Библиотека № 96.