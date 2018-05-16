Юных танцоров зовут на просмотр

Заявки на участие в просмотре, который пройдет 24 и 25 мая, могут направлять желающие со всего Дальнего Востока.

Строгий отбор

По словам директора филиала академии в Приморье Евгении Кононовой, сбор заявок на участие в просмотре заканчивается 20 мая. У маленьких танцоров, окончивших четыре класса общеобразовательной школы и желающих связать свою жизнь с балетом, остаётся чуть меньше двух недель на то, чтобы отправить заявку на просмотр. Уже 40 детей подтвердили свое участие в нём.

Во время просмотра ведущие преподаватели академии оценят уровень природных физических данных ребёнка и дадут рекомендации. Дети должны приехать на экзамен с родителями или законным представителем и при себе иметь заключение медицинской комиссии. Дирекция учреждения обращает внимание на то, что уровень начальной танцевальной подготовки ребёнка приветствуется, но не является определяющим критерием для прохождения отбора.

Как уточнили в академии, комиссия просматривает детей группами по десять человек, мальчики и девочки отдельно. Во время просмотра не допускается присутствие родителей, посторонних лиц и прессы. По итогам просмотра комиссия примет решение о наиболее подходящих для обучения кандидатах. Всего планируется набрать 24 ученика.

Чтобы принять участие в отборе, необходимо отправить заявку по адресу:vladivostok@vaganovaacademy.ru. Форма заявки находится на сайте Академии Русского балета имени Вагановой по адресу www.vaganovaacademy.ru в разделе: «поступление в Академию».

Подробную информацию о проведении дополнительного набора, необходимых медицинских документах и внешнем виде участников просмотра можно получить по телефонам: 8 (908) 448-04— 41, 8 (914) 714-99— 34, 8 (914) 792-02-99.

Как всё начиналось

Первый класс филиала академии открыт во Владивостоке 1 сентября 2016 года. В него вошли 12 девочек и мальчиков возраста 10-11 лет, которых ректор академии Николай Цискаридзе выбрал лично.

Воспитанники филиала академии регулярно выступают в спектаклях Приморской сцены Мариинского театра «Щелкунчик» и «Корсар». Юные танцовщики также приняли участие в премьере Приморской сцены Мариинского театра — балете «Спящая красавица».

В июне этого года воспитанники филиала Вагановской академии выступят на сцене Большого театра. Об этом с Николаем Цискаридзе договорился врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко во время рабочей поездки в Москву в ноябре 2017 года. Глава региона тогда акцентировал внимание, что важно, чтобы у юных приморцев была возможность приезжать в Москву и Санкт-Петербург, знакомиться с мэтрами балетного искусства и демонстрировать свои способности на мероприятиях такого высокого уровня.

С инициативой создания филиала петербургской Академии Русского балета в регионе выступила администрация края и художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев

КСТАТИ

Конкурсный просмотр пройдет 24 и 25 мая в 14.00 в помещении школы-интерната для одарённых детей по адресу: Владивосток, ул. Чапаева, 5.