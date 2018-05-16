Новосибирский фестиваль субкультур ZNАКИ научит толерантности

2 июня на площади перед Новосибирским академическим молодежным театром «Глобус» с 16.00 до 21.00 пройдет X Сибирский фестиваль молодежных субкультур ZNАКИ. Организаторами мероприятия выступает Новосибирский академический молодежный театр «Глобус» при поддержке Министерства культуры Новосибирской области и комитета по делам молодежи мэрии города Новосибирска.

Как сообщают организаторы, фестиваль адресован творческой молодежи, предпочитающей яркие формы самовыражения. И является проявлением заинтересованности к существующим молодежным движениям, попыткой консолидировать современную молодежь под общей идеей толерантности и интереса друг к другу. Фестиваль помогает участникам субкультур заявить о себе, своих ценностях и продолжить традицию межрегионального молодежного праздника.

На главной сцене фестиваля состоятся выступления музыкальных групп: Mr. ShRed (instrumental), Проверено (pop rock, alternative), ХРом (blues, rock), OVERDOZER (groove/sludge metal), Чубака и Штурмовики (ska punk), Бериружье (rock), ПиРоКинэZ (hard&heavy).

На других фестивальных площадках пройдет парад костюмов фанатов комиксов, кино и японской мультипликации, рэп-баттлы в нескольких номинациях, рыцарский турнир любителей исторических реконструкций и ролевых игр, мастер-класс по фаер-шоу, выставка-продажа изделий hand made, рок-атрибутики и многое другое. Рекомендуемая возрастная категория — 16+.