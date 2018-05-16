В Петрозаводске пройдет отбор будущих звезд балета

Набор воспитанников в балетную студию при Музыкальном театре республики пройдет 30 мая.

Музыкальный театр Карелии объявил набор в детскую балетную студию под руководством заслуженной артистки республики и России, лауреата госпремии Натальи Гальциной. Отбор будущих звезд балета пройдет 30 мая.

Детская студия балета при театре создана в 2009 году. Обучение проходит в двух возрастных группах: основная — классический танец (10–12 лет) и подготовительная — ритмика с элементами классического танца (7–9 лет). Воспитанники не только обучаются искусству балета, но участвуют в спектаклях «Щелкунчик», «Морозко», «Вперед в Квестландию!», « Дон Кихот ».

Набор воспитанников в студию пройдет в балетном зале КДЦ «Маски» с 17:00 до 20:00. Справки можно получить по телефону: (814 2) 78-56-32.