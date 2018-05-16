Ещё
В Петрозаводске пройдет отбор будущих звезд балета
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Петрозаводске пройдет отбор будущих звезд балета 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Набор воспитанников в балетную студию при Музыкальном театре республики пройдет 30 мая.
Музыкальный театр Карелии объявил набор в детскую балетную студию под руководством заслуженной артистки республики и России, лауреата госпремии Натальи Гальциной. Отбор будущих звезд балета пройдет 30 мая.
Детская студия балета при театре создана в 2009 году. Обучение проходит в двух возрастных группах: основная — классический танец (10–12 лет) и подготовительная — ритмика с элементами классического танца (7–9 лет). Воспитанники не только обучаются искусству балета, но участвуют в спектаклях «Щелкунчик», «Морозко», «Вперед в Квестландию!», «Дон Кихот».
Набор воспитанников в студию пройдет в балетном зале КДЦ «Маски» с 17:00 до 20:00. Справки можно получить по телефону: (814 2) 78-56-32.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Мама смутилась, когда ее маленький сын закричал во время спектакля. Дальше произошло нечто! В Карелии пройдет «горячая линия» по профилактике ВИЧ-инфекции Она хотела ребенка. Но потом мама сказала ЭТО.
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Удавка или яд: тест по Шерлоку Холмсу
Тест: крутой путешественник или неопытный турист?
Звезда «Груза 200»: о съемках сцены изнасилования72
Почему Коля Герасимов не дожил до XXI века34
Звёздные геи, по которым женщины льют слезы7
Видео
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
04:08
Киноляпы, которые заметили только синемафилы
Кино
03:02
Что делают за звезд дублеры
Кино
02:33
Первые отзывы на фильм «Дэдпул 2»
Кино
02:59
Эта роль стала для Зои Федоровой последней
Кино
04:40
Куда пропал Малежик
Концерты
13:31
Кинокрасавицы, которых сыграли мужчины
Кино
10:52
Как Disney лжет прямо в лицо зрителям
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение