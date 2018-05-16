Ещё
Второклассники из Восточного Дегунина представят спектакль по сказке Андерсена
Далее:
Читайте также:
Ещё

Второклассники из Восточного Дегунина представят спектакль по сказке Андерсена 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
В среду, 16 мая, в школе № 1678 состоится показ спектакля «Снежная королева». Постановку подготовили юные артисты — ученики 2 «В» класса. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— Мы приглашаем всех желающих окунуться в атмосферу сказки и праздника, — поделился сотрудник администрации. — Ребята долго и усердно готовились к выступлению, поэтому мы уверены, что спектакль никого не оставит равнодушным.
Зрителей будут ждать к 18.00. Предварительная регистрация не требуется, вход свободный.
Напоминаем, школа № 1678 располагается по адресу улица Дубнинская, дом 46, корпус 2. (мю)
Управа района Восточное Дегунино города Москвы: последние новости
В клубе «Искра» Восточного Дегунина проведут районный шахматный турнир для детей Сотрудники библиотеки №37 выступят с лекцией о Кустодиеве в центре соцобслуживания на Дубнинской Итоговая творческая выставка клуба «Искра» в Восточном Дегунине откроется 24 мая
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Удавка или яд: тест по Шерлоку Холмсу
Тест: крутой путешественник или неопытный турист?
Звезда «Груза 200»: о съемках сцены изнасилования72
Почему Коля Герасимов не дожил до XXI века34
Звёздные геи, по которым женщины льют слезы7
Видео
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
04:08
Киноляпы, которые заметили только синемафилы
Кино
03:02
Что делают за звезд дублеры
Кино
02:33
Первые отзывы на фильм «Дэдпул 2»
Кино
02:59
Эта роль стала для Зои Федоровой последней
Кино
04:40
Куда пропал Малежик
Концерты
13:31
Кинокрасавицы, которых сыграли мужчины
Кино
10:52
Как Disney лжет прямо в лицо зрителям
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение