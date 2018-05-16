Второклассники из Восточного Дегунина представят спектакль по сказке Андерсена

В среду, 16 мая, в школе № 1678 состоится показ спектакля «Снежная королева». Постановку подготовили юные артисты — ученики 2 «В» класса. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— Мы приглашаем всех желающих окунуться в атмосферу сказки и праздника, — поделился сотрудник администрации. — Ребята долго и усердно готовились к выступлению, поэтому мы уверены, что спектакль никого не оставит равнодушным.

Зрителей будут ждать к 18.00. Предварительная регистрация не требуется, вход свободный.

Напоминаем, школа № 1678 располагается по адресу улица Дубнинская, дом 46, корпус 2. (мю)