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Белорусский монастырь откроет выставку-ярмарку в центре Костромы
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Белорусский монастырь откроет выставку-ярмарку в центре Костромы 

k1news.ru 2 часа назад
Фото: k1news.ru
18 мая в 12:00 в Костроме на Сусанинской площади начнет работу православная выставка-ярмарка «Кладезь». Ее организует Свято-Елисаветинский монастырь и Сестричество из Минска, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.
Горожан ждет разнообразие товаров православной тематики, всевозможные изделия ручной работы. Все деньги, полученные от их продажи, монастырь направляет на помощь многодетным семьям, престарелым, одиноким людям.
Для маленьких посетителей ярмарки покажут спектакль «Под зеленым лопушком» в кукольном театре «Батлейка». Это история гусеницы по имени Маковка, которая боится всего на свете. Но рядом оказывается верный друг Кузнечик, который меняет жизнь Маковки, даря ей радость.
После для детей проведут игры и викторины, мастер-классы по созданию традиционной тряпичной народной куклы.
Кроме того, костромичей познакомят с миром бумажного театра и создать собственную сказку.
Так же на ярмарке будет работать культурно-историческая экспозиция «Беларуская хатка», которая расскажет о быте и традициях белорусской крестьянской семьи начала ХХ века.
Работать ярмарка будет до 29 мая с 10:00 до 19:00.
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