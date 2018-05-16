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Саратовский оперный театр будет закрыт
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Саратовский оперный театр будет закрыт 

Новости Саратова 2 часа назад
Фото: Новости Саратова
Театр оперы и балета завершает сезон.
Однако жители областного центра опасаются, что после летних каникул храм культуры может не возобновить свою работу.
Здание оперного театра пройдет летом экспертизу, результатом которой станет вывод о целесообразности продолжения работы учреждения. Театр либо ждет окончательное закрытие, либо длительная реконструкция.
Напомним, жители Саратова уже высказались резко против возможного сноса архитектурного памятника исторического и культурного наследия.
Фото: Михаил Егоров
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