Саратовский оперный театр будет закрыт

Театр оперы и балета завершает сезон.

Однако жители областного центра опасаются, что после летних каникул храм культуры может не возобновить свою работу.

Здание оперного театра пройдет летом экспертизу, результатом которой станет вывод о целесообразности продолжения работы учреждения. Театр либо ждет окончательное закрытие, либо длительная реконструкция.

Напомним, жители Саратова уже высказались резко против возможного сноса архитектурного памятника исторического и культурного наследия.