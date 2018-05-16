Актриса Анастасия Патлай рассказала о болезни Елены Греминой

Российская актриса и режиссер Анастасия Патлай в беседе с "Пятым каналом" прокомментировала уход из жизни своей коллеги, руководителя и сооснователя московского «Театра.doc» Елены Греминой.

Как рассказала Патлай, в последний раз она видела Гремина полтора месяца назад в день похорон супруга Елены, режиссера Михаила Угарова . Актриса отметила, что Гремина тяжело перенесла перелом ноги в 2016 году, и смерть мужа критически сказалась на ее состоянии.

"Это отразилось на здоровье: были проблемы с почками, давлением и сердцем. Но естественно, что смерть Угарова подкосила ее еще больше", — поделилась Патлай, назвав Гремину лучшим человеком из всех, кого она знала. «Это все непереносимо, честно говоря, на ней держался „Театр.doc“. Ее усилиями, верой, энергией все делалось, чтобы возможен был такой театр без государственной поддержки», — добавила Анастасия.

Елена Гремина скончалась утром 16 мая на 62-м году жизни в одной из столичных клиник. Елена Гремина и Михаил Угаров вместе руководили театром документальной драмы «Театр.doc», который основали в 2002 году.