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Специалисты рассказали о самом «сложном» фонтане Екатеринбурга
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Специалисты рассказали о самом «сложном» фонтане Екатеринбурга 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Специалисты предприятия «Водоотведение и искусственные сооружения» рассказали о том, какой фонтан в Екатеринбурге запустить сложнее всего. Сегодня в уральской столице заработали водные памятники, об этом сообщает в среду, 16 мая, «АиФ-Урал».
Как рассказали эксперты, самым трудным для запуска является светомузыкальный фонтан на Плотинке, в котором вода, подсветка и музыка связаны в единую систему. «В светомузыкальном фонтане используются насосы, которые соединены сразу с форсунками. Таких насосов 112 штук, и каждый из них работает автономно. Вместе с электроподсветкой и музыкой они связаны воедино и работают комплексно. Управляет всем этим компьютер, там достаточно сложная система, поэтому с фонтаном приходится возиться в два-три раза дольше обычного», — сообщил руководитель предприятия «Водоотведение и искусственные сооружения» Александр Репин.
Отметим, сегодня в уральской столице заработали сразу восемь фонтанов: «Каменный цветок», возле памятника А. С. Попову, светомузыкальный на Плотинке, возле Театра Драмы, на площади Советской армии, за театром оперы и балета и в сквере Малахова на Ботанике.
Работать фонтаны будут с 12 до 22 часов, однако по понедельникам специалисты планируют проводить профилактику: проверять оборудование и очищать водные памятники от мусора.
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