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Ситковский: Гремина и Угаров совершили настоящую революцию в российском театре
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Ситковский: Гремина и Угаров совершили настоящую революцию в российском театре 

BFM.RU 1 час назад
Фото: BFM.RU
Умерла руководитель «Tеатра.doc» Елена Гремина. Это произошло в московской больнице. Муж Греминой, художественный руководитель театра, умер 1 апреля.
Гремина была автором пьес, основанных документальных материалах: «Сентябрь.doc», «Час восемнадцать» — спектакль памяти Сергея Магнитского, «Двое в твоем доме». Постановки участвовали во многих российских и европейских фестивалях, были номинированы на премию «Золотая маска». Также Гремина была одним из организаторов театральных фестивалей «Новая драма», «Новая пьеса», «Любимовка».
Глеб Ситковский театральный критик «Без преувеличения, вместе с Михаилом Угаровым они совершили настоящую революцию в российском театре. Tеатр.doc создан ими и доказал, что можно заниматься театром без поддержки государства, что можно говорить честно, можно говорить совершенно на другом языке. И вот эти полтора десятилетия, что существует „Tеатр.doc“, они стали очень важными для всех нас. Поэтому это, конечно, невероятная потеря, сначала мы потеряли Михаила Угарова, сейчас Елену Гремину — это огромная потеря для всех нас. Мне кажется, на самом деле, что отчасти в смерти этих двух людей виновны все те, кто желал смерти „Tеатру.doc“. Все те, кто травил театр, все те, кто заставлял его переезжать с места на место, лишал площадки, Михаил Угаров и Елена Гремина вели себя как настоящие герои, они мужественно с этим боролись, мужественно этому противостояли. Но силы человеческие не бесконечны, поэтому я думаю, что и тот, и другой просто надорвались».
Греминой был 61 год. Угарову — 62 года.
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