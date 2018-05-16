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Дети с ограниченными возможностями здоровья поставят спектакль в школе на Абрамцевской
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Дети с ограниченными возможностями здоровья поставят спектакль в школе на Абрамцевской 

Управа района Лианозово 1 час назад
Фото: Управа района Лианозово
Благотворительный танцевально-театрально-пластический спектакль «Жизнь словно солнечный блик» состоится 19 мая в детской школе искусств имени Калинникова. Как рассказала заместитель директора школы Ирина Таран, постановка создана старшей группой учеников творческого проекта «Бумажные крылья» и танцорами на колясках из клуба спортивных танцев на колясках «Дуэт».
— Поставить спектакль помогали хореографы проекта «Танцы» на ТНТ Игорь Лидер и Анна Ковтун, чемпион мира по брейк-дансу Влад Бровцев, ведущий актер театра «Содружество актеров на Таганке» Роман Серков и хореограф, танцтерапевт Яна Норина, — уточнила Ирина Таран.
Одна из целей спектакля — возможность собрать средства в помощь подопечным благотворительного фонда «Жизненный путь», членам клуба спортивных танцев на колясках «Дуэт» и учащимся школы искусств имени Калинникова с особенностями развития. Входной билет можно получить, совершив пожертвование на сайте Timepad. Можно перевести пожертвование на сайте фонда «Жизненный путь», указав в поле «имя» и после него слово «спектакль» https://liferoute.org/, или через смс на номер 3434 с текстом «жп спектакль» и суммой пожертвования, например, «жп спектакль 100».
Начало спектакля в 19.00. Напомним, школа имени Калинникова находится по адресу: ул. Абрамцевская, д. 8Б. (вт)
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