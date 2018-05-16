6 удивительных вещей на фестивале «Политех»

VR I Перформанс художника-хореографа Жиля Жобана совместно с фондом Artanim, Швейцария, 2017 год На фестивале «Политех» команда швейцарского хореографа Жиля Жобана покажет свой новый танцевальный перформанс — VR_I. Впервые пространством для современного танца становится иммерсивная виртуальная среда, а зрители перформанса превращаются в непосредственных участников постановки.

Кораблик

Бумажный кораблик: инсталляция Екатерины Галюк (City+Light), Россия / Голландия, 2015

Масштабный паблик-арт объект по форме напоминает бумажный кораблик, сделанный в технике оригами и увеличенный в 60 раз. Знакомый всем образ возвращает в детство и напоминает о духе первооткрывательства.

Театр «Трикстер» Сказки роботов о настоящем человеке

Совершенные машины исследуют людей

Лауреаты премии «Золотая маска» Маша Литвинова и Слава Игнатов представят гостям фестиваля спектакль по мотивам произведений Станислава Лема. Авторы спектакля создали миниатюрный механический вертеп из калькуляторов, часовых механизмов и прочих шестеренок и болтиков, в котором роботы рассказывают сказки про людей.

Шоу «Лед и пламя»

Научное шоу Лаборатории химии: Дмитрий Ларин , Георгий Воронов, Россия, 2018

Как сделать порох из обыкновенной ваты? Что будет, если сунуть руку в жидкий азот? Почему взрываются заводы по производству муки? Как получить жидкий кислород? Ведущие шоу имеют за плечами большой опыт практической постановки экспериментов и ответят на эти и другие вопросы, подкрепляя теорию практикой.

Робот Dryver

Филипп Роненберг и Ульрика Маллен (Philipp Ronnenberg and Ulrike Mallien), Studio Ronnenberg, Германия, 2017: мобильный робот, производящий питьевую воду

Dryver — робот-филантроп, который будет курсировать по площадке фестиваля, предлагая посетителям свежую питьевую воду. Проект создан для того, чтобы продемонстрировать альтернативную реальность, в которой роботы интегрированы в нашу повседневную жизнь. DRYVER воплощает локальное решение бесплатной питьевой воды, которая из бесплатного ресурса превратилась в один из самых успешных коммерческих продуктов последних десятилетий.

Лаборатория Noisy Toys

Перфоманс Лаборатории Noisy Toys, Великобритания, 2018: энергия звука в экспериментах

Даже самый тихий звук обладает энергией, и с ее помощью можно проводить невероятные эксперименты. Именно этим и занимается независимая образовательная компания Noisy Toys. На фестиваль компания привезет свои самые безумные эксперименты, которые заставят по-новому увидеть себя, окружающих людей и самые обычные предметы. Посетители фестиваля смогут не только понаблюдать за опытами со звуковой энергией, но и поучаствовать в научных аттракционах.

Ярмарка мейкеров

На одной площадке мы собрали мейкеров (от англ. make — создавать) — инженеров, изобретателей и художников из самых разных и неожиданных областей, чтобы гости фестиваля могли увлечься духом изобретательства и попробовать себя в деле. DIY роботы, фотолаборатория, 3D принтеры, мастер-классы по пайке и многое другое — отличный шанс для детей и взрослых применить свои знания на практике. Ярмарка проходит при поддержке телеканала Paramount Comedy.

Подробнее о фестивале — на его официальном сайте.