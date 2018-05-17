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В КЦ «Москвич» на Волгоградке детям покажут спектакль «Три Бабы-яги и сказка в подарок»
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В КЦ «Москвич» на Волгоградке детям покажут спектакль «Три Бабы-яги и сказка в подарок» 

Управа района Текстильщики 34 минуты назад
Фото: У нас в Текстильщиках
Театральную постановку «Три Бабы-яги и сказка в подарок» увидят зрители в Культурном центре «Москвич», который находится в районе Текстильщики, 18 мая. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
«Спектакль «Три Бабы-яги и сказка в подарок» представят на сцене камерного зала. По сюжету постановки Баба-яга, одна из трех сестер, отправляется в лес сказку искать. Неожиданно вместо этого она находит кабель полевого телефона, по которому солдаты по разным концам леса важные разговоры ведут», — сказано в сообщении.
Начало в 18.00. Вход свободный по предварительной регистрации на сайте «Москвича».
Напомним, что культурный центр находится по адресу Волгоградский проспект, 46/15. (мю)
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