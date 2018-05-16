В ПКиО «Бабушкинский» отметят День парков

Праздничную программу и развлечения для гостей и жителей Лосинки устроят в ПКиО «Бабушкинский» 19 мая, в День парков.

Центральным событием станет фестиваль спортивных единоборств «Один в поле воин» — он пройдет под сводами Зеленого театра с 11.00 до 15.00. Молодые участники представят исторические реконструкции, театрализованные представления, показательные выступления по различным единоборствам — от карате до айкидо. Планируется выступление призеров чемпионатов мира, Европы, России и Москвы.

Напомним, адрес ПКиО «Бабушкинский» — ул. Менжинского, д. 6, стр. 3. (иб)