«Кавалер подрастает»: Анна Нетребко сходила с сыном на балет

46-летняя всемирно известная оперная певица Анна Нетребко растит любимого сына Тьяго, которого ласково называет Тишей на русский манер. На недавнем снимке юного наследника почитатели обратили внимание, что мальчик вскоре вырастет и превратится в настоящего джентльмена и красавца.

Российская и австрийская легендарная оперная певица Анна Нетребко воспитывает единственного ребенка и наследника, от всего сердца стараясь дать мальчику все самое лучшее. Будучи неотъемлемой частью мира искусства, артистка старается с детства привить своему сыну любовь к театру, а потому берет его с собой на различные громкие представления. Так, недавно Анна планировала показать своему ребенку шоу «Алладин» в лондонском Театре принца Эдуарда, однако купленные билеты оказались поддельными. Впрочем, это не сломило настрой звезды и Нетребко пришла к выводу, что ее сын дорос до «фантастического балета» в двух актах «Жизель», который как раз проходил в Метрополитен-опера.

Нарядившись, как и подобает для похода в один из самых известных и престижных оперных театров мира, Анна сфотографировалась с сыном перед входом в здание и не удержалась от того, чтобы представить своего спутника подписчикам в сети. Радуясь тому, что отправляется на знаменитое представление, Нетребко рассказала о своем досуге почитателям, обнародовав совместные снимки с Тьяго. В ответ поклонники обратили внимание, что мальчик, которому в этом году исполняется 10 лет, уже сейчас подает признаки истинного джентльмена, и, если приглядеться, становится ясно, что из него вырастет завидный жених.

«Какой кавалер подрастает» «Как с обложки модного журнала! Тиша уже не малыш, а можно сказать юноша, сопровождает маму на такое серьезное мероприятие, выход в театр! Незаметно подошло то время!» «Шикарный выход. А Тиша как элегантен. Определённо ему идёт костюм» «Мальчик красивый вырос!» «Какой же он красавчик! Ну прям красавчик! Ой, держитесь! Скоро невесты пойдут» «Какой галантный джентльмен» «Анна, Тьяго очень красивый мальчик! Я представляю, какой будет мужчина»

Любопытно, что у Тьяго уже сейчас есть невеста, по крайней мере, именно такими словами охарактеризовала Анна Нетребко белокурую малышку, которая очаровала поклонников оперной дивы своим трогательным и душевным поздравлением с Пасхой.