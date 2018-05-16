Источник: Армен Джигарханян вновь госпитализирован

МОСКВА, 16 мая. / ТАСС /. Народный артист СССР Армен Джигарханян вновь госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщил в среду ТАСС источник в медицинских кругах.

"Сегодня Армен Борисович в тяжелом состоянии был госпитализирован с сердечным приступом на реанимобиле в общую реанимацию одной из столичных больниц", — сказал собеседник агентства.

С начала года это четвертая госпитализация Джигарханяна. В конце апреля артист был экстренно госпитализирован в одну из столичных больниц с инфарктом, находился в коме. Он вернулся к репетициям в своем театре 3 мая.

17 января Джигарханян был госпитализирован из своего театра в Москве в городскую клиническую больницу № 1 им. Н. И. Пирогова с подозрением на гипертонический криз, у врачей были подозрения на невралгию, они также не исключали, что артист мог подхватить вирус. Медики провели осмотр, сделали ЭКГ, рентген и другие процедуры, никаких серьезных заболеваний не выявили. 31 января Джигарханяна вновь доставили в одну из столичных больниц, откуда выписали 2 февраля.

82-летний Джигарханян руководит Московским драматическим театром. Известен по ролям в фильмах «Здравствуй, это я!», «Новые приключения неуловимых», «Собака на сене», «Здравствуйте, я ваша тетя», «Место встречи изменить нельзя», «Тегеран-43», «Город Зеро», «Паспорт», «Цареубийца». Народный артист СССР, награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, орденом Почета Армении.