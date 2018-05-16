Спектакль по повести Бориса Васильева дали в школе №152 района Аэропорт

Спектакль «А зори здесь тихие» дали в школе № 152, которая находится в районе Аэропорт. Перед зрителями выступили юные актеры музыкального театра «Лель». Об этом рассказали в администрации учреждения образования.

— Ребята представили зрителям свое видение этой трогательной истории о дружбе и взаимовыручке, о героизме советских женщин, об их стремлении жить и бороться за независимость, — подлился представитель администрации.

Добавим, что руководит детским творческим коллективом педагог Елена Подосенова. (мю)