Грымов назвал себя клиповым «мистером зло»

Художественный руководитель театра «Модерн» и студии «ЮГ» Юрий Грымов принял участие в эфире утреннего шоу НАШЕго Радио «Подъёмники». В ходе общения со слушателями НАШЕго Радио он пообещал им два билета на любую постановку в театре «Модерн» за самый интересный вопрос.

Поскольку многие помнят социальную рекламу 1990-х и музыкальные клипы звезд отечественного шоу-бизнеса, снятых под руководством Грымова, то значительная часть вопросов касалась именно того времени.

«Сейчас у вас в гостях «мистер зло», который все это клиповое мышление вам навязал, и вы теперь с этим не можете жить», — пошутил на эту тему гость «Подъёмников».

Также он рассказал о новостях своего театра. В частности, в июне ожидается премьера спектакля «На дне» по пьесе Максима Горького. Режиссёр признался, что заново открыл для себя великого русского писателя, и не изменил ни одной фразы в тексте, лишь сократив его и поменяв контекст.

«У меня все проходит не в ночлежке, а на Рублёвке. Но так же, как и у Горького, основная тема — это бездуховность. У Горького персонажи не могут вырваться из ночлежки, в моей постановке они не могут вырваться из золотой клетке. Все то же самое, но немного по-другому, с учетом нового времени», — пояснил он.

Напомним, в апреле на кинофестивале «Литература и кино» в Гатчине был отмечен несколькими призами фильм Юрия Грымова «Три сестры».