Итоги фестиваля «Фабрика Станиславского» подведут в Подмосковье 31 мая

В подмосковном Орехово-Зуеве 22 мая откроется летний фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского» — 2018, его итоги подведут 31 мая, говорится в сообщении пресс-службы организаторов.

Фестиваль «Фабрика Станиславского» создан по инициативе Московского Губернского театра, его художественного руководителя Сергея Безрукова и советника губернатора Московской области по культуре Нармин Ширалиевой. Мероприятие пройдет в Подмосковье и Москве с 22 по 31 мая.

«Итоги фестиваля будут подведены 31 мая. На торжественной церемонии закрытия будут названы лауреаты премии за лучшую женскую и лучшую мужскую роли — победителям будут вручены памятные статуэтки «Верю». Уникальную миниатюрную скульптуру Станиславского из так называемого «бисквитного» фарфора специально для этих целей создал один из лучших мастеров фарфорового завода Ликино-Дулева, партнера фестиваля», — говорится в сообщении.

В рамках фестиваля на сцене Московского губернского театра и сценических площадках подмосковного Орехово-Зуева в течение недели будут показаны спектакли из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода, пройдут практические занятия для студентов театральных вузов страны, лекции лучших специалистов по истории русского театра.

Основная идея фестиваля — собрать под своим крылом театры, исповедующие учение К. С. Станиславского, а также режиссеров и актеров, убежденных в том, что система Станиславского, его наследие значимо для современного театра.

«Не случаен и выбор места — город Орехово-Зуево, в котором в свое время развернул собственное дело предприниматель Савва Морозов , меценат Художественного театра. Союз режиссера и предпринимателя оказался плодотворным для развития театрального искусства. А теперь, по прошествии 100 с лишним лет, успешные фабрики Морозова позволили состояться и «Фабрике Станиславского», — уточняется в сообщении.

Церемония открытия состоится 22 мая в Орехово-Зуеве. Гостям церемонии будет представлена театральная импровизация на тему романа М. Булгакова «Театральный роман» с участием артистов Московского губернского театра, а площадкой проведения церемонии станут старые склады фабрики Саввы Морозова (постройка конца XIX века).