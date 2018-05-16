Армен Джигарханян проходит плановое лечение в больнице Москвы

Народный артист СССР, актер Армен Джигарханян отправился в одну из столичных больниц в рамках планового лечения, сообщил РИАМО в среду представитель Московского драматического театра под руководством Джигарханяна по связям с общественностью и СМИ Вячеслав Дьяченко

«Ранее он проходил лечение амбулаторно, теперь в рамках планового лечения нужно лечь в больницу. Ничего экстренного не произошло», — сказал Дьяченко.

До этого актер находился в одной из столичных клиник в связи с ухудшением здоровья. Состояние Джигарханяна оценивалось как средней тяжести. В начале мая артист вернулся к работе в театре.

Армен Джигарханян известен ролями в фильмах «Новые приключения неуловимых», «Здравствуйте, я Ваша тетя!», «Собака на сене», «Короли и капуста», «Место встречи изменить нельзя», «Тегеран-43» и многих других.