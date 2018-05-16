В Хорошево-Мневниках 20 мая покажут спектакль «В открытом море»

Артисты «Театра на Карамышевской» имени Анатолия Зарембовского в районе Хорошево-Мневники представит спектакль по пьесе Славомира Мрожека «В открытом море».

— Пьеса повествует о трех пассажирах затонувшего судна, дрейфующих на плоту в открытом море, вынужденных решать, кому остаться в живых, а кому умирать, будучи съеденным. Труппа театра поставила пьесу в классическом ключе, передав искрометный юмор автора, — сообщили организаторы.

Показ состоится 20 мая, начало в 18.00. Вход свободный. Адрес: улица Народного Ополчения, дом 4 (вход с обратной стороны жилого дома). (ео)