«Балетный Оскар» в ожидании победителя

5 июня пройдет концерт соискателей приза, а 6 июня — концерт «Петипа посвящается. Классика глазами современных хореографов». Всего в списке номинантов — 13 танцевальных коллективов мира. Хореограф Юрий Посохов прилетает из США исполнить фрагмент из нашумевшего балета «Нуреев».

Заслуженный артист России Иван Васильев готовит новую хореографию из «Фауста». Иван родился в поселке в Приморском крае в семье военного. Азы танца постигал в Белорусском хореографическом колледже. Танцевал в Большом театре балета Беларуси.

Какими только эпитетами не награждают его критики: виртуозный, прыгучий, артистичный, страстный… Ивану Васильеву подвластна хореография самых разных стилей и традиций. Неуемная творческая энергия артиста все время требовала выхода. Так он стал воплощать собственные хореографические идеи, а в 2015 году представил первые балетмейстерские работы. В 2014 году участвовал в картине «Первый бал Наташи Ростовой» на церемонии открытия Олимпиады в Сочи (хореограф-постановщик Раду Поклитару, который поставил свой дипломный спектакль в 1999 году на сцене Большого театра балета Беларуси).

Иван Васильев обладает фантастическим прыжком, высоким, с зависанием в воздухе. Но главное — прыжок Ивана Васильева — не самоцель, не трюк ради трюка, чем грешат сегодня молодые танцовщики.