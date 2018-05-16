«Лица. Эффект отсутствия» Марка Тишмана — премьера в театре «У Никитских ворот»

В апреле в театре «У Никитских ворот» состоялись премьерные показы музыкального моноспектакля Марка Тишмана «Лица. Эффект отсутствия». Это полуторачасовой музыкальный спектакль, который состоит из монологов в стихах и прозе, советских и иностранных песен, а также авторских композиций Марка Тишмана. Происходящее на сцене сопровождают видеоинсталляции, специально созданные художником Асей Мухиной. На протяжении всего действия Марк от лица главного героя рассказывает истории и делится переживаниями 13 лиц: известных артистов, писателей, поэтов, а еще своих родных, друзей и выдуманных, но остро отражающих мировоззрение современности персонажей. Есть в спектакле и личная история Марка. Одним из ключевых моментов постановки стала финальная песня «Лица», написанная автором специально для спектакля.

В этом театральном сезоне и у вас еще есть возможность посетить спектакль «Лица. Эффект отсутствия» — он состоится 20 мая в 20:00 в театре «У Никитских ворот»!