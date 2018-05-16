Источник: Серебренников вернулся в Москву из Ростова, где был по семейным обстоятельствам 

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Режиссер Кирилл Серебренников, находящийся под домашним арестом по делу о хищении бюджетных средств, в среду вернулся в Москву из Ростова-на-Дону, куда был отпущен по семейным обстоятельствам. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.
"Сегодня Серебренников прилетел обратно в Москву из Ростова-на-Дону. Следственный комитет разрешил режиссеру поездку в связи с семейными обстоятельствами", — сказал собеседник агентства.
По версии следствия, в 2011 году Серебренников разработал проект по развитию и популяризации современного искусства «Платформа», на финансирование которого в 2011-2014 годах Минкультуры РФ выделило более 214 млн рублей. Для реализации проекта Серебренников создал АНО «Седьмая студия», к работе в которой привлек своих знакомых Юрия Итина, Алексея Малобродского, Екатерину Воронову, Нину Масляеву и других. Выполняя указания Серебренникова и Итина, Малобродский, Воронова и Масляева ежегодно разрабатывали планы мероприятий в рамках проекта, содержавшие заведомо недостоверные и завышенные сведения об их количестве и стоимости, в результате чего было похищено не менее 68 млн рублей, считают следователи.
Помимо Серебренникова и Итина, были задержаны бывший директор театра «Гоголь-центр», экс-продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский и главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, согласно показаниям которой Серебренников является организатором преступной схемы. Продюсер Воронова объявлена в федеральный розыск и арестована заочно. В конце октября прошлого года под домашний арест по этому делу была отправлена и директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум.