Утро в «Черешневом лесу». В Москву привезли шедевр современного балета «Дождь»

На московском фестивале «Черешневый лес» прошла российская премьера спектакля Анны Терезы Де Кеерсмакер «Дождь». Портал Москва 24 — об одном из самых ярких танцевальных событий сезона.

Видео: YouTube/ Rosas vzw Де Кеерсмакер по праву называют одной из ключевых фигур современного танца. Ее спектакли становятся главными событиями ведущих фестивалей и многие из них давно стали признанной классикой contemporary dance.

В начале 1980-х бельгийская постановщица основала балетную компанию Rosas, ставшую не просто труппой, но полноценным и очень влиятельным художественным институтом. Серьезное влияние на труппу оказал западный авангард 1960-х годов. В постановках Rosas также без труда можно разглядеть отпечаток движения «Флуксус» — человечной и оптимистичной версии концептуализма.

Но наиболее сильное влияние на Де Кеерсмакер оказал композитор Стив Райх , с музыкой которого хореограф работает с самого начала карьеры. В основу «Дождя» легла его «Музыка для 18 музыкантов», исполненная ансамблем Ictus.

Как и в часовой композиции классика американского минимализма, основой танца становятся паттерны, которые сменяют друг-друга и неожиданно пропадают, чтобы так же неожиданно вернуться в повествование. На первый взгляд «Дождь» может показаться тотальной импровизацией, однако это вовсе не так. Каждое па, поворот, якобы спонтанная смена тональности в этой сложной структуре тщательно продуманы и отрепетированы.

"Музыка Райха предполагает организацию движения во времени и пространстве. Я очень часто работаю с геометрической основой: у меня много спиралей и их разных вариаций. Я стараюсь следовать законам природы, математики и геометрии", — объясняет постановщица.

Видео: YouTube/ Rosas vzw Балет Де Кеерсмакер, по ее собственным словам, — это плод коллективного творчества режиссера, танцоров, музыкантов, дизайнера костюмов и осветителя. В этом своеобразном пятиугольнике все равны, и от каждого зависит, каким спектакль будет в своем конечном виде.

Но «Дождь» требует и от зрителя предельной концентрации, едва ли не физических усилий. И дело не только в том, что неподготовленному слушателю может быть непросто выдержать 70 минут медитативного Райха. Дело в невероятной насыщенности пластического языка, на котором со зрителем говорят Де Кеерсмакер и ее труппа.

Стоит отвлечься на несколько секунд, и легко можно выпасть из драматургии происходящего на сцене, не уловить возвышенного лиризма и тонкого юмора, делающих спектакль чистой поэзией. И уж тем более не удастся испытать удивительное ощущение от финального и откровенно чувственного фрагмента, после которого наступает оглушительная тишина, а сцену будто пронзает свет, бьющий сквозь последние капли дождя.

Видео: YouTube/ Rosas vzw Неспроста Де Кеерсмакер известна тем, что спокойно может прервать спектакль и не продолжать его до тех пор, пока в зале не погаснет последний экран смартфона. На московской премьере режиссер пожалела зрителей, так что обошлось без эксцессов. Но те из гостей театра Станиславского и Немировича-Данченко, что неспособны на час отказаться от телефона, скажем прямо, потратили свое время зря.