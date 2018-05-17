Ещё
Утро в «Черешневом лесу». В Москву привезли шедевр современного балета «Дождь»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет
Такси-5
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет

Утро в «Черешневом лесу». В Москву привезли шедевр современного балета «Дождь» 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
На московском фестивале «Черешневый лес» прошла российская премьера спектакля Анны Терезы Де Кеерсмакер «Дождь». Портал Москва 24 — об одном из самых ярких танцевальных событий сезона.
Видео: YouTube/ Rosas vzw  Де Кеерсмакер по праву называют одной из ключевых фигур современного танца. Ее спектакли становятся главными событиями ведущих фестивалей и многие из них давно стали признанной классикой contemporary dance.
В начале 1980-х бельгийская постановщица основала балетную компанию Rosas, ставшую не просто труппой, но полноценным и очень влиятельным художественным институтом. Серьезное влияние на труппу оказал западный авангард 1960-х годов. В постановках Rosas также без труда можно разглядеть отпечаток движения «Флуксус» — человечной и оптимистичной версии концептуализма.
Но наиболее сильное влияние на Де Кеерсмакер оказал композитор Стив Райх, с музыкой которого хореограф работает с самого начала карьеры. В основу «Дождя» легла его «Музыка для 18 музыкантов», исполненная ансамблем Ictus.
Как и в часовой композиции классика американского минимализма, основой танца становятся паттерны, которые сменяют друг-друга и неожиданно пропадают, чтобы так же неожиданно вернуться в повествование. На первый взгляд «Дождь» может показаться тотальной импровизацией, однако это вовсе не так. Каждое па, поворот, якобы спонтанная смена тональности в этой сложной структуре тщательно продуманы и отрепетированы.
"Музыка Райха предполагает организацию движения во времени и пространстве. Я очень часто работаю с геометрической основой: у меня много спиралей и их разных вариаций. Я стараюсь следовать законам природы, математики и геометрии", — объясняет постановщица.
Видео: YouTube/ Rosas vzw  Балет Де Кеерсмакер, по ее собственным словам, — это плод коллективного творчества режиссера, танцоров, музыкантов, дизайнера костюмов и осветителя. В этом своеобразном пятиугольнике все равны, и от каждого зависит, каким спектакль будет в своем конечном виде.
Но «Дождь» требует и от зрителя предельной концентрации, едва ли не физических усилий. И дело не только в том, что неподготовленному слушателю может быть непросто выдержать 70 минут медитативного Райха. Дело в невероятной насыщенности пластического языка, на котором со зрителем говорят Де Кеерсмакер и ее труппа.
Стоит отвлечься на несколько секунд, и легко можно выпасть из драматургии происходящего на сцене, не уловить возвышенного лиризма и тонкого юмора, делающих спектакль чистой поэзией. И уж тем более не удастся испытать удивительное ощущение от финального и откровенно чувственного фрагмента, после которого наступает оглушительная тишина, а сцену будто пронзает свет, бьющий сквозь последние капли дождя.
Видео: YouTube/ Rosas vzw  Неспроста Де Кеерсмакер известна тем, что спокойно может прервать спектакль и не продолжать его до тех пор, пока в зале не погаснет последний экран смартфона. На московской премьере режиссер пожалела зрителей, так что обошлось без эксцессов. Но те из гостей театра Станиславского и Немировича-Данченко, что неспособны на час отказаться от телефона, скажем прямо, потратили свое время зря.
Москва24: последние новости
В Союзе театральных деятелей поделились воспоминаниями о руководителе "Театра.doc" Мединский отказался от авторского гонорара за спектакль по его роману Книжный фестиваль "Красная площадь" перенесли из-за подготовки к ЧМ-2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Совсем не сказочная жизнь и смерть Оли и Яло48
Удавка или яд: тест по Шерлоку Холмсу4
Звезда «Груза 200»: о съемках сцены изнасилования82
Тест: крутой путешественник или неопытный турист?
Звёздные геи, по которым женщины льют слезы7
Видео
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
06:04
«Как рокерша!»: Пугачева снялась в клипе
Концерты
04:08
Киноляпы, которые заметили только синемафилы
Кино
03:02
Что делают за звезд дублеры
Кино
02:33
Первые отзывы на фильм «Дэдпул 2»
Кино
02:59
Эта роль стала для Зои Федоровой последней
Кино
04:40
Куда пропал Малежик
Концерты
13:31
Кинокрасавицы, которых сыграли мужчины
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение