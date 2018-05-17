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Было — стало: как Павел Табаков повзрослел и превратился из сына знаменитого отца в самодостаточного актера
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Было — стало: как Павел Табаков повзрослел и превратился из сына знаменитого отца в самодостаточного актера 

WMJ.ru 10 минут назад
Фото: WMJ.ru
Олег Табаков с раннего возраста приучал сына Пашу к искусство. В итоге наследник легендарной фамилии пошел по стопам родителей и стал актером. Иначе с таким легендарным отцом и матерью актрисой Мариной Зудиной быть и не могло.
Дебют в кино у Павла случился в 2013 году. Разумеется, тогда было много разговоров о том, что Табаков-младший получил работу из-за громкой фамилии. Но стоит отметить, что после девятого класса Павел на общих условиях поступал в театральную школу отца, а после переехал из дома жить в студенческое общежитие. Так что обвинять молодого актера в том, что он получил что-то по блату, не стоит.
Харизматичный молодой актер пробует себя в разных амплуа. Он активно играет в театре, работал моделью, а также продолжает сниматься в кино. В этом году у Павла намечено сразу шесть премьер.
Несмотря на активную работу, Павел находит время и для личной жизни. Красавчик крутил романы с Таисией Вилковой и Марусей Фоминой. Сейчас сердце Табакова снова несвободно. По сообщениям, он встречается с актрисой Софьей Синицыной. Но свой роман пара пока не афиширует.
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Фото:Instagram, Global Look Press / Ekaterina Tsvetkova / Anatoly Lomokhov / Pravda Komsomolskaya / Genrietta Peryan, Роман Суходеев/ Starface.ru, КиноПоиск
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