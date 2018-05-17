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Театр станет темой III Красноярского велопарада
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Театр станет темой III Красноярского велопарада 

АиФ Красноярск 2 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
В третий раз пропагандисты здорового образа жизни, борцы за безопасность на дорогах и развитие велоинфраструктуры выкатываются на улицы краевой столицы. Чтобы новый парад прошёл максимально красочно его темой избрали театр. «Мы приглашаем красноярцев не только принять в нём участие, но и придумать для себя интересный образ. Можно придумать костюм для себя, украсить велосипед. Мы проведём два конкурса: один для обладателя самого интересного костюма, другой — на самый необычный велосипед. Лучших мы наградим прямо на празднике», — отметил руководитель КРАССПОРТа Валерий Черноусов.
Праздник велосипедистов начнётся на площади Мира в 09.00. В 10.00 участники проедут по 5-тикилометровому кольцу центральных улиц и вернутся на площадь Мира, где продолжится праздничная программа. Общая протяжённость маршрута составит порядка 5 километров. Принять участие в велопараде могут все желающие. Регистрация пройдёт в день мероприятия с 09.00 до 09.50 возле сцены. Откроют мероприятие самые маленькие участники — малыши до 7 лет.
На время проведения мероприятия движение транспорта будет ограничено.
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