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«Путешествия Гулливера» 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Балет на музыку Алексея Ларина в хореографии Кирилла Симонова собрал лучшие силы театрального цеха и обещает стать самым эффектным и зрелищным детским спектаклем сезона в Москве. Музыкальный руководитель и дирижер Алевтина Иоффе, художественный руководитель балетной труппы театра Кирилл Симонов и художники Валентина Останькович и Филипп Виноградов — имена, говорящие сами за себя. Также на сцене Детского музыкального театра будут применены новые технологии 3D-маппинга, которые создадут полную иллюзию того, что главный герой Гулливер на самом деле оказывается то среди великанов, — то среди лилипутов.
23, 25 и 26 мая, Детский музыкальный театр имени Наталии Сац
ИД «Собеседник»: последние новости
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