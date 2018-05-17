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В театр Сац приехал… Гулливер!
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В театр Сац приехал… Гулливер! 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Московский государственный академический детский музыкальный театр имени Наталии Сац и XVIII Открытый фестиваль искусств «Черешневый лес» представляют мировую премьеру балета композитора Алексея Ларина «Путешествия Гулливера» по мотивам романа Джонатана Свифта в хореографии Кирилла Симонова.
23, 25 и 26 мая Детский музыкальный театр имени Наталии Сац выпустит свою главную балетную премьеру второй половины сезона 2017-2018 — «Путешествия Гулливера». По просьбе Театра имени Наталии Сац композитор Алексей Ларин дописал вторую часть к своему балету «Гулливер в стране лилипутов», и теперь зрители смогут увидеть Гулливера и в стране лилипутов, и в стране великанов. Мировая премьера балета «Путешествия Гулливера» выйдет в постановке художественного руководителя балета театра Кирилла Симонова. — Мне кажется, сама история человека, который оказывается в разных мирах и разных масштабах — очень театральна по своей сути, — уверен худрук театра имени Наталии Сац Георгий Исаакян. Чтобы новый балет о Гулливере стал самым запоминающимся детским спектаклем сезона, к работе над ним приложили силы ведущие мастера театра — музыкальный руководитель и дирижер Алевтина Иоффе, худрук балета Кирилл Симонов, художники-постановщики Валентина Останькович и Филипп Виноградов, а также художник по свету Евгений Ганзбург. Эти имена должны быть знакомы зрителям по спектаклям Театра имени Наталии Сац «Любовь к трем апельсинам», «Репетиция оркестра», «Лисичка. Любовь.». 3D-mapping, использованный в оформлении спектакля, делает зрелище максимально правдоподобным. Все самые захватывающие сцены знаменитого сатирико-фантастического романа Джонатана Свифта с поразительной силой оживут на сцене музыкального театра.
Премьера же спектакля состоится в рамках Открытого фестиваля искусств «Черешневый лес» — давнего партнера Театра имени Н. И. Сац, сотрудничество с которым началось несколько сезонов назад премьерой интерактивного медиа-спектакля Георгия Исаакяна по легендарному фильму Федерико Феллини «Репетиция оркестра» и продолжилось премьерой балета Кирилла Симонова «Синяя птица». Выпуск этих спектаклей стал настоящим событием для театральной жизни Москвы и праздником и для театра, и для зрителей.
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