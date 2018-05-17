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Малый театр и Ирина Муравьева привезут в Екатеринбург «Женитьбу» Гоголя
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Малый театр и Ирина Муравьева привезут в Екатеринбург «Женитьбу» Гоголя 

АиФ Урал 2 часа назад
Фото: АиФ Урал
С большими гастролями в Екатеринбург приезжает Малый театр. На сцене Дворца Молодежи театралы представят спектакль «Женитьба» по пьесе Н. В. Гоголя. В постановке принимают участие сразу пять народных артистов.
Гоголевская «Женитьба» больше 100 лет не появлялась на сцене Малого театра. В новом сезоне постановку назвали в числе главных театральных премьер. Спектакль поставлен в классической режиссуре художественного руководителя театра, народного артиста СССР Юрия Соломина. постановка по хрестоматийной комедии Н. В. Гоголя — отличный повод сходить в театр всей семьей.
«Хочется, но колется» — эта мелкая, на первый взгляд, проблема в сознании героя вырастает до гамлетовских масштабов в духе: «быть или не быть». Разборчивая невеста, незадачливые женихи, проворная сваха — все характеры пьесы выписаны ярко и сыграны блестяще. Динамичный и яркий спектакль, декорации и костюмы моментально погружают зрителя в атмосферу купеческого Петербурга начала XIX века.
Актерский состав спектакля поражает количеством «звезд». Центральную роль — завидной невесты Агафьи Тихоновны — играет восходящая звезда Карина Саханенко. В роли нерешительного жениха Подколесина — талантливый Григорий Скряпкин. Главный козырь постановки — Ирина Муравьева в роли свахи Феклы Ивановны.
Спектакли состоятся 13 и 14 июня во Дворце Молодежи. Начало — в 19.00. Приобрести билеты можно на сайте: на первый день и на второй.
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