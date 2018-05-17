Ещё
Ведущие солисты европейского и азиатского балета выступят во Владивостоке
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет
Такси-5
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет

Ведущие солисты европейского и азиатского балета выступят во Владивостоке 

Prim.News 1 час назад
Они исполнят партии 17 и 19 мая.
17 и 19 мая в спектаклях Приморской сцены «Жизель» и «Корсар» ведущие партии исполнят премьер Национального балета Японии Юдай Фукуока и прима Софийского театра оперы и балета Марта Петкова. Спектакли пройдут в рамках культурной программы перекрёстного Года Россия-Япония.
Репертуарная афиша Приморской сцены в мае представляет заключительные в сезоне показы балетов «Корсар» (17 мая) и «Жизель» (19 мая в 14:00 и 19:00) Адольфа Адана. Участие в постановках примут признанные танцовщики Юдай Фукуока и Марта Петкова, накануне с успехом выступившая в Большом театре в рамках гастрольного тура Софийского национального театра оперы и балета в Москве.
Юдай Фукуока бронзовый призёр международного конкурса артистов балета в Варне (2008), победитель международного балетного конкурса в Сеуле (2009). В прошлом — солист Балета Цюриха. С 2012 года — премьер труппы Национального балета Японии.
Марта Петкова — лауреат международных конкурсов, балерина труппы Софийского театра оперы и балета (Болгария). Репертуар исполнительницы включает главные партии в балетах: «Жизель», «Щелкунчик», «Дон Кихот», «Корсар», «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Баядерка», «Жар-птица», «Шехеразада», «Сильфида», «Пахита», «Дама с камелиями».
Балетная труппа Приморской сцены Мариинского театра завершит сезон 26 мая показами масштабного балета-феерии Петра Чайковского «Спящая красавица» (14:00, 19:00). Следующий сезон коллектив начнёт на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге, где традиционно выступит с гастролями в августе 2018 года, передает пресс-служба Приморской сцены.
Prim.News: последние новости
Владивосток примет дальневосточный детский конкурс хореографического искусства «Первые шаги…» Иностранные студенты вузов Приморья будут изучать русскую культуру в театре кукол Косплей-фестиваль «Дрим зон» прошёл в Уссурийске
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Совсем не сказочная жизнь и смерть Оли и Яло59
Удавка или яд: тест по Шерлоку Холмсу5
«Бандитский Петербург»: суровая реальность 90-х2
Миронов висел над Невой ради эффектного кадра2
Убийца или невиновная: судьба актрисы9
Видео
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
02:49
Миронов висел над Невой ради эффектного кадра
Кино
06:04
«Как рокерша!»: Пугачева снялась в клипе
Концерты
04:08
Киноляпы, которые заметили только синемафилы
Кино
03:02
Что делают за звезд дублеры
Кино
02:33
Первые отзывы на фильм «Дэдпул 2»
Кино
02:59
Эта роль стала для Зои Федоровой последней
Кино
04:40
Куда пропал Малежик
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение