Ведущие солисты европейского и азиатского балета выступят во Владивостоке

Они исполнят партии 17 и 19 мая.

17 и 19 мая в спектаклях Приморской сцены «Жизель» и «Корсар» ведущие партии исполнят премьер Национального балета Японии Юдай Фукуока и прима Софийского театра оперы и балета Марта Петкова. Спектакли пройдут в рамках культурной программы перекрёстного Года Россия-Япония.

Репертуарная афиша Приморской сцены в мае представляет заключительные в сезоне показы балетов «Корсар» (17 мая) и «Жизель» (19 мая в 14:00 и 19:00) Адольфа Адана . Участие в постановках примут признанные танцовщики Юдай Фукуока и Марта Петкова, накануне с успехом выступившая в Большом театре в рамках гастрольного тура Софийского национального театра оперы и балета в Москве.

Юдай Фукуока бронзовый призёр международного конкурса артистов балета в Варне (2008), победитель международного балетного конкурса в Сеуле (2009). В прошлом — солист Балета Цюриха. С 2012 года — премьер труппы Национального балета Японии.

Марта Петкова — лауреат международных конкурсов, балерина труппы Софийского театра оперы и балета (Болгария). Репертуар исполнительницы включает главные партии в балетах: «Жизель», «Щелкунчик», « Дон Кихот », «Корсар», «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Баядерка», «Жар-птица», «Шехеразада», «Сильфида», «Пахита», «Дама с камелиями».