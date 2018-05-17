Нижегородцам покажут «Остров сокровищ»

фото из архива Театра Юного ЗрителяНижегородцам покажут «Остров сокровищ»Премьера спектакля «Остров сокровищ» состоится 17 мая в 14 00 в нижегородском ТЮЗе.

В опасное плавание на поиски затерянного клада зрители отправятся с героями спектакля, чтобы тут же очутиться в гуще захватывающих событий и вместе с отважным мальчишкой Джимом Хокинсом раскрыть тайный заговор, сразиться с пиратами, попасть на затерянный остров, где спрятано золото капитана Флинта… а в конце приключений, пережив множество испытаний, понять самое главное — дружба, отвага, доброта и бескорыстие — дороже любых несметных сокровищ.

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