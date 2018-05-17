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Нижегородцам покажут «Остров сокровищ»
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Нижегородцам покажут «Остров сокровищ» 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
фото из архива Театра Юного ЗрителяНижегородцам покажут «Остров сокровищ»Премьера спектакля «Остров сокровищ» состоится 17 мая в 14 00 в нижегородском ТЮЗе.
В опасное плавание на поиски затерянного клада зрители отправятся с героями спектакля, чтобы тут же очутиться в гуще захватывающих событий и вместе с отважным мальчишкой Джимом Хокинсом раскрыть тайный заговор, сразиться с пиратами, попасть на затерянный остров, где спрятано золото капитана Флинта… а в конце приключений, пережив множество испытаний, понять самое главное — дружба, отвага, доброта и бескорыстие — дороже любых несметных сокровищ.
Художник — Наталья Симакова, музыкальное оформление — Игнатий Кириллов, режиссёр по пластике — Андрей Сергиевский (Москва).
В спектакле заняты: народный артист РФ Леонид Ремнёв, заслуженный артист РФ Анатолий Чухнов, артисты Анна Бледникова, Фёдор Боровков, Анастасия Волох, Владимир Вышеславский, Константин Кузьмичёв, Максим Павлов, Дмитрий Соколов, Сергей Усов, Олег Фаттахов, Николай Шубяков.
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