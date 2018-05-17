В школе № 51 прошла встреча с известным писателем

Николай Федорович Иванов , писатель, военный журналист, ветеран афганской и чеченской войн, провел творческую встречу с учениками школы № 51.

Николай Федорович без излишнего пафоса правдиво и откровенно рассказал о том, что пережил на собственном опыте, поделился мыслями о самом главном — о чести и доблести, благородстве, патриотизме и любви.

Произведения Н. Ф. Иванова хорошо знакомы поклонникам произведений героико-военной тематики. Сегодня Николай Федорович — сопредседатель правления Союза писателей России, драматург, автор 20 книг. В театрах идут его пьесы: «Кавказский пленник» и «Белый танец ».