В школе № 51 прошла встреча с известным писателем 

Николай Федорович Иванов, писатель, военный журналист, ветеран афганской и чеченской войн, провел творческую встречу с учениками школы № 51.
Николай Федорович без излишнего пафоса правдиво и откровенно рассказал о том, что пережил на собственном опыте, поделился мыслями о самом главном — о чести и доблести, благородстве, патриотизме и любви.
Произведения Н. Ф. Иванова хорошо знакомы поклонникам произведений героико-военной тематики. Сегодня Николай Федорович — сопредседатель правления Союза писателей России, драматург, автор 20 книг. В театрах идут его пьесы: «Кавказский пленник» и «Белый танец ».
Н. Ф. Иванов — лауреат литературных премий им. Н. Островского, М. Булгакова, 'Сталинград', ФСБ России.