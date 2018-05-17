Ещё
В школе № 51 прошла встреча с известным писателем
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет
Такси-5
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет

В школе № 51 прошла встреча с известным писателем 

Наш Теплый стан 1 час назад
Фото: Наш Теплый стан
Николай Федорович Иванов, писатель, военный журналист, ветеран афганской и чеченской войн, провел творческую встречу с учениками школы № 51.
Николай Федорович без излишнего пафоса правдиво и откровенно рассказал о том, что пережил на собственном опыте, поделился мыслями о самом главном — о чести и доблести, благородстве, патриотизме и любви.
Произведения Н. Ф. Иванова хорошо знакомы поклонникам произведений героико-военной тематики. Сегодня Николай Федорович — сопредседатель правления Союза писателей России, драматург, автор 20 книг. В театрах идут его пьесы: «Кавказский пленник» и «Белый танец ».
Н. Ф. Иванов — лауреат литературных премий им. Н. Островского, М. Булгакова, 'Сталинград', ФСБ России.
Наш Теплый стан: последние новости
В библиотеке с успехом прошло представление теневого театра Завтра в Москве открывается гастрономический фестиваль Коломенское приглашает на День исторического и культурного наследия
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Совсем не сказочная жизнь и смерть Оли и Яло59
Удавка или яд: тест по Шерлоку Холмсу5
«Бандитский Петербург»: суровая реальность 90-х2
Миронов висел над Невой ради эффектного кадра2
Убийца или невиновная: судьба актрисы9
Видео
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
02:49
Миронов висел над Невой ради эффектного кадра
Кино
06:04
«Как рокерша!»: Пугачева снялась в клипе
Концерты
04:08
Киноляпы, которые заметили только синемафилы
Кино
03:02
Что делают за звезд дублеры
Кино
02:33
Первые отзывы на фильм «Дэдпул 2»
Кино
02:59
Эта роль стала для Зои Федоровой последней
Кино
04:40
Куда пропал Малежик
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение