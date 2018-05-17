«Дети вдохновляют!» Солистка Театра оперы и балета о «допинге» и травмах

Балет — это постоянный нелёгкий труд, который не может не сказаться на состоянии организма. У каждого артиста свой рецепт здоровья. Ведущая солистка балета Екатеринбургского театра оперы и балета Елена Трубецкова-Грозных, например, уверена, что лучшая профилактика — гармония в душе.

«Каприз» легко сжечь

Рада Боженко, «АиФ-Урал» : Елена, в балет, насколько я понимаю, приходят в раннем детстве. Получается, что практически всю жизнь вы в состоянии жёстких ограничений?

Елена Трубецкова-Грозных: Моя дорога в балет не была прямой. Первые уроки хореографии я получила в танцевальной студии — мне тогда было четыре года. Потом по приглашению педагога я посещала балетные классы в лицее имени Дягилева. А в Пермское хореографическое училище поступила, когда мне было 11 лет. Вообще-то поздновато.

Что же касается ограничений, то в детстве я, признаться, их не особенно ощущала. Сладкое, например, я никогда не любила, поэтому спокойно обходилась без десертов. И до сих пор предпочитаю мясо, рыбу, овощи. Сахар никогда не покупаю, заменяю его мёдом. Чай пью только зелёный, кофе не люблю, зато дня не проходит без травяных чаёв. Мой рацион питания — это совокупность моих вкусовых предпочтений или осознанная необходимость.

Хотя, признаться, после тяжёлых физических нагрузок выходишь из театра и ощущаешь острое желание съесть что-нибудь сладкое. Удовлетворяешь его кусочком торта или небольшой шоколадкой. Ничего страшного, на следующей день во время репетиции свой «каприз» сжигаешь.

— Кто следит за здоровьем артистов балета?

— В медицинском пункте нашего театра есть врач Галина Матвеевна — она многопрофильный специалист, во всяком случае, мы к ней обращаемся со всеми болячками. С серьёзными же проблемами — травмами, например, — в Городской центр спортивной медицины (физкультурный диспансер). Там же проходим реабилитацию после операций или тяжёлых травм. Есть в театре и прекрасный массажист. Но у меня массажист «свой», который работает со мной много лет, знает меня от и до, благодаря которому я быстро восстанавливаюсь, который волшебным образом готовит мои мышцы и связки к нагрузкам, если они зажаты. Массаж — это неотъемлемая часть жизни артиста балета.

— На гастролях балетную труппу массажист сопровождает?

— К сожалению, нет. Со спортсменами массажист всегда ездит, и это правильно, а у нас почему-то такого сопровождения нет, хотя мы в неменьшей степени нуждаемся в физическом восстановлении. И это беда не только нашего театра — российского балета в целом.

А во время спектаклей за кулисами обязательно дежурит врач или медсестра нашего медпункта, мало ли что может случиться. Кому-то может потребоваться срочная блокада, укол обезболивающего.

«Лёша, нога!»

— В истории немало примеров, когда балерины отказываются от материнства в пользу карьеры. У вас двое детей, что не мешает вам быть ведущей солисткой театра…

— Материнство не только не мешает карьере, но и способствует ей. Меня, например, дети невероятно вдохновляют, во многом благодаря им мне хочется совершенствоваться! И вообще, сейчас артистки балета живут полноценно, выходят замуж, рожают детей. Может быть, новая тенденция складывается?

Многие девочки, узнав о беременности, сразу прекращают репетиции, вступления. Мне же было настолько комфортно в этот период и, когда я носила Веру и когда Лёву, я чувствовала себя настолько хорошо, что танцевала до пяти месяцев. И, вообще, до последнего очень узкий круг людей в театре знал, что я в «особом» положении. Помню, на пятом месяце беременности я танцевала Сильфиду в одноименном балете. Чувствовала себя превосходно, но понимала, что прыгаю уже не так легко, не так высоко, как хотелось бы. Вот тогда и объявила всем, что буду «временно недоступна», — это для многих было неожиданностью.

Прекратив танцевать, я начинала стремительно набирать вес. Врач в женской консультации укоризненно качала головой. А что я могла поделать? Рацион питания у меня практически не менялся, объёмы пищи тоже оставались прежними. После родов со мной оба раза были 10 лишних килограммов. Но, признаться, во время грудного вскармливания (а я его ярый сторонник) я по этому поводу не переживала и голодом себя не морила. Выходила в театр, когда детям было полтора года. Начинались физические нагрузки, корректировала питание и быстро восстанавливалась, лишние килограммы уходили. При этом никакие средства для похудения не использовала, считаю, что процесс восстановления должен идти естественным путём. Вот баня — другое дело, это святое.

— Балет, как известно, весьма травматичный вид искусства.

— На самом деле здесь очень многое зависит от головы. Если ты устал, распустил мышцы, то, да можешь получить серьёзную травму. Бывают, конечно, и случайности.

Самые серьёзные травмы — это разрыв коленных связок. Но знаю немало примеров, когда артисты проходили через операцию (наших ребят оперируют в Уральском НИИ ортопедии и травматологии имени Чаклина), восстановление, реабилитацию и продолжали танцевать. Проблема мальчиков — надрыв спины, в результате которого возникают межпозвонковые грыжи. Это объяснимо — им приходится нас «тягать».

Меня Бог миловал, серьёзных травм не было. Однажды, когда я танцевала па-де-труа в «Лебедином озере» случился подвывих голеностопа — неудачно встала, даже что-то в ноге щёлкнуло. К счастью, это произошло в конце спектакля, и мой партнёр, которому я сразу шепнула: «Лёша, нога!», доносил меня на руках, ни разу не опустив на сцену. Он очень технично это сделал! Никто ничего не понял. За кулисами врач сразу сделал заморозку, наложил повязку. Потом было лечение в физкультурном диспансере — физиопроцедуры, массаж, мази. Я быстро восстановилась.

Некогда болеть

— Елена, в балете есть понятие «допинг»?

— Если речь идёт о метаболических средствах типа мельдония, то нет. Во всяком случае, я никогда об этом не слышала. Но условный допинг у каждого свой. Кому-то для поддержания формы нужно, например, съесть шоколадку.

Мы нередко пользуемся пищевыми добавками, рекомендованными для спортсменов. Артисты балета вообще постоянные клиенты магазинов спортивного питания. Я лично там покупаю стандартный комплекс витаминов для женщин, который пропиваю курсом, омега-жиры. Организм может долгое время работать на внутренних ресурсах, но они не безграничны, с возрастом его нужно обязательно поддерживать. По поводу поддерживающей терапии я консультируюсь со спортивными тренерами, мы обсуждаем мои нагрузки и, исходя из этого, определяемся с выбором витаминов, добавок.

— Артисты балета берут «больничные»? Я сейчас не имею в виду травмы.

— Редко, но берут. Нам некогда болеть. Но бывают моменты, когда лучше пару дней отлежаться, полечиться. Я, когда подхватываю ОРВИ и есть возможность уйти на больничный, лечусь морсами, малиной, мёдом. Народными средствами. Не люблю таблетки.

— А в ситуации «некогда болеть»?

— Пьёшь таблетки. Но это в крайнем случае и по рекомендации нашего театрального доктора (не помню уже, когда в последний раз была у участкового терапевта). Всё-таки стараюсь болезнь «вылежать», особенно если повышена температура. Но иногда (это опять же моя индивидуальная особенность), когда испытываю лёгкое недомогание, наоборот, интенсивно репетирую — это позволяет избавиться от неприятных симптомов: разбитости, тяжести в голове, даже насморка.

А лучшая профилактика, на мой взгляд, — это позитивный настрой, гармония в душе, общение с близкими, любовь к профессии и творчество в любом его проявлении.