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«Голос Кавказа» пройдет в Махачкале
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«Голос Кавказа» пройдет в Махачкале 

Mirmol.ru 38 минут назад
Фото: Mirmol.ru
«Голос Кавказа» пройдет в МахачкалеVII Всероссийский радиофестиваль «Голос Кавказа» пройдет в Махачкале 20 сентября.
Как сообщает официальный источник, на эту дату назначено проведение круглого стола на тему «Проблемы и перспективы современного радио».
Также в Кумыкском театре имени А. П. Салаватова пройдет церемония награждения победителей «Голос Кавказа».
Гости фестиваля смогут наблюдать за выступлением артистов из 13 южных республик России.
Желающие могут принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку до 20 июля текущего года.
Фото: http://golos-kavkaza.ru
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