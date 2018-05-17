«Голос Кавказа» пройдет в Махачкале

«Голос Кавказа» пройдет в МахачкалеVII Всероссийский радиофестиваль «Голос Кавказа» пройдет в Махачкале 20 сентября.

Как сообщает официальный источник, на эту дату назначено проведение круглого стола на тему «Проблемы и перспективы современного радио».

Также в Кумыкском театре имени А. П. Салаватова пройдет церемония награждения победителей «Голос Кавказа».

Гости фестиваля смогут наблюдать за выступлением артистов из 13 южных республик России.

Желающие могут принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку до 20 июля текущего года.

Фото: http://golos-kavkaza.ru