Ника Белоцерковская, Оксана Лаврентьева и Александр Терехов на премьере спектакля 

Не только Гоша Рубчинский пробует свои силы в оформлении театральных постановок: на днях Александр Терехов дебютировал в качестве дизайнера костюмов в спектакле Константина Богомолова «Триумф Времени и Бесчувствия». 15 мая в Московском Академическом Музыкальном театре им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко с триумфом прошла премьера постановки: в это вечер Александра пришли поздравить и первыми оценить его новые творческие идеи Оксана Лаврентьева, Ника Белоцерковская, Сергей и Софья Капковы, Ксения Чилингарова, Дарья Мороз и другие звездные гости.
Сам дизайнер пришел в восторг от сотрудничества с театральной труппой и с волнением следил за реакцией зрителей: «Очень рад, что именно меня пригласили создать костюмы для этого прекрасного проекта. Был рад погрузиться в удивительный процесс создания персонажа от эскиза до того момента, когда артист выходит в уже готовом костюме на сцену».