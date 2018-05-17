Ника Белоцерковская, Оксана Лаврентьева и Александр Терехов на премьере спектакля

Сам дизайнер пришел в восторг от сотрудничества с театральной труппой и с волнением следил за реакцией зрителей: «Очень рад, что именно меня пригласили создать костюмы для этого прекрасного проекта. Был рад погрузиться в удивительный процесс создания персонажа от эскиза до того момента, когда артист выходит в уже готовом костюме на сцену».