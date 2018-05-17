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Ника Белоцерковская, Оксана Лаврентьева и Александр Терехов на премьере спектакля
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Ника Белоцерковская, Оксана Лаврентьева и Александр Терехов на премьере спектакля 

Harper’s Bazaar 14 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Не только Гоша Рубчинский пробует свои силы в оформлении театральных постановок: на днях Александр Терехов дебютировал в качестве дизайнера костюмов в спектакле Константина Богомолова «Триумф Времени и Бесчувствия». 15 мая в Московском Академическом Музыкальном театре им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко с триумфом прошла премьера постановки: в это вечер Александра пришли поздравить и первыми оценить его новые творческие идеи Оксана Лаврентьева, Ника Белоцерковская, Сергей и Софья Капковы, Ксения Чилингарова, Дарья Мороз и другие звездные гости.
Сам дизайнер пришел в восторг от сотрудничества с театральной труппой и с волнением следил за реакцией зрителей: «Очень рад, что именно меня пригласили создать костюмы для этого прекрасного проекта. Был рад погрузиться в удивительный процесс создания персонажа от эскиза до того момента, когда артист выходит в уже готовом костюме на сцену».
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