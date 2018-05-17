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Светская Москва оценила дебют в театре Александра Терехова
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Светская Москва оценила дебют в театре Александра Терехова 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
15-го мая в Московском Академическом Музыкальном театре им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко состоялся предпремьерный показ спектакля Константина Богомолова «Триумф Времени и Бесчувствия», для которого Александр Терехов создал костюмы. В процессе создания дизайнер отталкивался от образа каждого персонажа. Так, были разработаны костюмы для 4-х персонажей оперы: Красоты, Удовольствия, Бесчувствия и Времени.
Первыми оценили новую театральную постановку представители светской Москвы. Среди гостей вечера были Оксана Лаврентьева, Ника Белоцерковская, Мария Федорова, Софья Капкова, Сергей Капков, Ксения Чилингарова, Дарья Мороз и другие.
Смотри больше фото звездных гостей премьеры в нашей галерее.
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Фото:пресс-служба
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