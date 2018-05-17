В Москве пройдет шоу японских барабанщиков «BUKYO — DRUMHEART»

Грандиозное шоу «BUKYO — DRUMHEART» коллектива из Японии DRUM TAO состоится в Московском театре мюзикла 29 мая в рамках культурной программы перекрестного Года Японии и России.

Коллектив DRUM TAO не вписывается ни в одно из представлений о «японских барабанщиках». Выступления этого коллектива отличаются от привычных барабанных шоу и по программе, и по манере игры на традиционных японских инструментах. Именно этой свободой высказывания и объясняется история всемирного успеха DRUM TAO, которая длится уже четверть века. С 1993 года эта команда посетила с гастролями более 500 городов в 24 странах мира, покорив сердца свыше восьми миллионов зрителей.

В эксклюзивной программе «BUKYO — DRUMHEART», подготовленной специально для Москвы, вы увидите не только музыкантов, играющих на старинных японских инструментах (причем, музыку совершенно разных жанров), но и акробатические номера современных самураев, изысканную хореографию танцовщиц страны восходящего солнца и неповторимые наряды от известного японского дизайнера Junko Koshino, говорится в пресс-релизе.

Концерт DRUM TAO: BUKYO — DRUMHEART пройдет 29 мая 2018 г., начало в 20:00. Адрес: Московский театр мюзикла, Пушкинская пл., 2.