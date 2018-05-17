Ещё
Юнармейцы Красноярского края развернут в Севастополе 200-метровую копию Знамени Победы
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет
Такси-5
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет

Юнармейцы Красноярского края развернут в Севастополе 200-метровую копию Знамени Победы 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Автоколонна с юнармейцами выдвинется из Красноярска в преддверие памятного события. К участникам также присоединятся юнармейские организации Владимирской области.
22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, юнармейцы Красноярского края прибудут в Севастополь, где на главной площади города развернут 200-метровую копию знамени Победы. Это станет завершением автопробега, посвященного подвигу советского солдата, отстоявшего свободу и независимость Родины.
Сотни юнармейцев проведут патриотическую акцию на главной площади города-героя. А накануне в Севастополе состоится спектакль «Молодая гвардия шагает по стране! Живите за нас!», который представит Владимирский областной Театр драмы.
Юнармейский автомарш стартовал в начале мае. В преддверии Дня Победы юнармейцы Красноярского края посетили свыше 30 населенных пунктов региона, где развернули копию Знамени Победы.
ТК «Звезда»: последние новости
Cооснователь «Театра.doc» ушла из жизни через месяц после смерти мужа В Театре Российской Армии состоится премьерный показ спектакля-репетиции «Лариса Голубкина. Заплатки» На российской военной авиационной базе «Кант» в Киргизии прошло торжественное шествие Дня Победы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Совсем не сказочная жизнь и смерть Оли и Яло60
Удавка или яд: тест по Шерлоку Холмсу5
Как живут актёры с дефектами внешности3
Артисты, изуродовавшие себя до неузнаваемости
Пугачева впервые за 9 лет дала сольный концерт10
Видео
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
03:06
Артисты, изуродовавшие себя до неузнаваемости
Кино
04:48
Как живут актёры с дефектами внешности
Кино
02:49
Миронов висел над Невой ради эффектного кадра
Кино
01:00
Пугачева впервые за 9 лет дала сольный концерт
Концерты
06:04
«Как рокерша!»: Пугачева снялась в клипе
Концерты
04:08
Киноляпы, которые заметили только синемафилы
Кино
03:02
Что делают за звезд дублеры
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение