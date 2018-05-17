Юнармейцы Красноярского края развернут в Севастополе 200-метровую копию Знамени Победы

Автоколонна с юнармейцами выдвинется из Красноярска в преддверие памятного события. К участникам также присоединятся юнармейские организации Владимирской области.

22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, юнармейцы Красноярского края прибудут в Севастополь, где на главной площади города развернут 200-метровую копию знамени Победы. Это станет завершением автопробега, посвященного подвигу советского солдата, отстоявшего свободу и независимость Родины.

Сотни юнармейцев проведут патриотическую акцию на главной площади города-героя. А накануне в Севастополе состоится спектакль «Молодая гвардия шагает по стране! Живите за нас!», который представит Владимирский областной Театр драмы.

Юнармейский автомарш стартовал в начале мае. В преддверии Дня Победы юнармейцы Красноярского края посетили свыше 30 населенных пунктов региона, где развернули копию Знамени Победы.