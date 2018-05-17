СМИ сообщили об инвестициях Аркадия Ротенберга в обход санкций 

Российский миллиардер Аркадий Ротенберг, предположительно, инвестировал в недвижимость Германии в обход санкций.
В совместном расследовании телерадиокорпорации Südwestrundfunk и газеты Berliner Zeitung говорится, что структуры, связанные с Аркадием Ротенбергом, владеют объектами в Германии общей стоимостью 1 миллиард евро. По данным журналистов, бизнесмен скупил комплекс зданий Kudamm-Karree, отель Stue в Берлине, здание оперы в Мюнхене, офисный комплекс LES 1 в Гамбурге, отель Sofitel во Франкфурте-на-Майне.
СМИ пишут, что инвесторы планируют снести часть исторических зданий Kudamm-Karree (театр и комедийный театр), чтобы построить на этом месте торговый центр.
Ротенберг не имеет право инвестировать в немецкую недвижимость, потому что с 2014 года он находится под санкциями Европы и США. В январе нынешнего года он попал в «кремлёвский доклад» Минфина США, куда вписали чиновников и бизнесменов, близких к президенту Владимиру Путину.
СМИ называют Аркадия Ротенберга другом Путина. Его компания «Стройгазмонтаж» часто получала крупные госконтракты, в том числе на строительство нескольких газопроводов и Крымского моста. Журнал Forbes оценивает состояние предпринимателя в 3 миллиарда долларов.