В ЮЗАО расположилась площадка гастрономического фестиваля «Рыбная неделя»

Гастрономический фестиваль «Рыбная неделя» пройдет в Москве с 17 по 27 мая. На площадках фестиваля посетители не только найдут самый широкий выбор рыбы, но и смогут как следует развлечься! Одна из площадок фестиваля расположилась по традиции на Профсоюзной улице, дом 41.

В субботу, 19 мая, там пройдет танцевальный флешмоб с персонажами в костюмах морских обитателей: они пригласят посетителей на веселый подводный бал. Начало в 15.00 и 16.30.

20 мая, в воскресенье, в 18.00 на Профсоюзной улице начнется интерактивный «мокрый» спектакль «Вода» для малышей от 4 лет. А в 12.00 и 13.30 все желающие смогут поучаствовать в мастер-классе по латиноамериканским танцам.