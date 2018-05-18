Ещё
В ЮЗАО расположилась площадка гастрономического фестиваля «Рыбная неделя»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет

В ЮЗАО расположилась площадка гастрономического фестиваля «Рыбная неделя» 

Коньково 23 минуты назад
Фото: Коньково
Гастрономический фестиваль «Рыбная неделя» пройдет в Москве с 17 по 27 мая. На площадках фестиваля посетители не только найдут самый широкий выбор рыбы, но и смогут как следует развлечься! Одна из площадок фестиваля расположилась по традиции на Профсоюзной улице, дом 41.
В субботу, 19 мая, там пройдет танцевальный флешмоб с персонажами в костюмах морских обитателей: они пригласят посетителей на веселый подводный бал. Начало в 15.00 и 16.30.
20 мая, в воскресенье, в 18.00 на Профсоюзной улице начнется интерактивный «мокрый» спектакль «Вода» для малышей от 4 лет. А в 12.00 и 13.30 все желающие смогут поучаствовать в мастер-классе по латиноамериканским танцам.
Коньково: последние новости
Маленьких читателей библиотеки № 180 на «Ночи в музее» ожидает специальная программа Воронцовский парк присоединится к акции «Ночь в музее» В библиотеке № 180 поддержат акцию «Ночь в музее»
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живут актёры с дефектами внешности3
Как погиб «вождь краснокожих»4
Изменившаяся от запоя актриса шокировала зрителей60
Телеведущая назвала коллегу симпатичным и пожалела1
Неловкие неожиданности в прямом эфире6
Видео
05:14
Би-2 сняли новый клип «Черное солнце»
Концерты
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
11:33
Ремейки, которые мир ждёт, потирая руки
Кино
10:05
Фильмы, которые убили карьеры актёров
Кино
03:22
Ужасные спецэффекты, закравшиеся в кинохиты
Кино
02:58
Владимир Меньшов терроризировал жену
Кино
05:11
Почему Супермен проклял актеров
Кино
04:53
Что вы знаете о голливудской жизни
Кино
02:44
Неловкие неожиданности в прямом эфире
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение